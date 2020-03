¡Está loco! Ex-compañero del Mágico en Cádiz contó una hilarante anécdota

Muchas anécdotas han surgido en torno a la figura de Jorge "Mágico" González, el mejor futbolista nacido en El Salvador y uno de los mayores exponentes de este deporte en Centroamérica.

Carmelo, excompañero del cuscatleco en el Cádiz y a quien apodaban "El Beckenbauer de la bahía", reveló una inédita en diálogo con "A la contra". "He tenido la suerte de estar con el Mágico futbolista y el Mágico persona", manifestó desde un principio.

En cuanto a la historia, detalló: "Se nos quedó un día dormido en Las Palmas, en el descanso del partido. No me lo ha contado nadie, porque lo despertó Rovira y yo estaba sentado a su lado". Seguido a ello, aclaró: "Mágico no fumaba ni bebía, lo único que hacía era dormirse muy tarde. Cuando los demás nos despertábamos, era cuando a él le gustaba irse a dormir".

Ya haciendo referencia a su persona, opinó: "Era un auténtico fenómeno. Mágico era un fuera de serie como persona y como futbolista. (...) Era un ser excepcional y una persona fantástica siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitaba".