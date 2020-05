Emilio Izaguirre habló sobre la "división" del plantel en Brasil 2014

Mucho se ha hablado en las últimas semanas acerca de una "división" que se habría producido en el plantel de Honduras durante el Mundial de Brasil 2014, generando un mal clima y recayendo en un desempeño inferior al que podría haber sido ofrecido. Sin embargo, Emilio Izaguirre salió este martes a desmentir todo ello: "No fue así".

"La prensa dijo que el grupo se había dividido y yo pensé que alguno de los jugadores había dicho algo, pero no fue así. Gracias a Dios nunca he tenido problemas. En el último partido no jugué y pensaron que estaba enojado, pero todo fue ordenado", indicó el catracho en diálogo con Diario Más.

Emilio Izaguirre en Celtic

Refiriéndose a lo último mencionado, un rumor de sostenía que él había abandonado la concentración tras no jugar ante Suiza, expresó: "Todo se hizo de la forma correcta. Le solicité permiso al presidente de Fenafuth, Rafael Leonardo Callejas; y al presidente de la Comisión de Selecciones, Javier Atala, para poder salir".

Con notorio dolor, también recordó a Edy Vázquez, excompañero suyo que fallecio trágicamente el 12 de mayo de 2017: "Los recuerdos son de tristeza, su fallecimiento fue algo duro para la familia azul. Con Edy pasamos lindos momentos, anécdotas. Recuerdo que estábamos tristes por habíamos sido eliminados en semifinales por Real España".

Siguió rememorando en esa misma línea: "Hacíamos paredes, sus grandes goles. Recuerdo un golazo cruzado que le anotó a Victoria". Finalmente, aseguró: "Los que equipos que venían a Tegucigalpa sufrían por la banda derecha".