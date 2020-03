El entrenador alemán Jürgen Kloop, del club Liverpool, de Inglaterra, confesó que "no podía parar de llorar" después de ver" un video en el que pacientes que salían de terapia intensiva cantaban 'You'll Never Walk Alone' (nunca caminarás solo)", el himno de la institución.

"Me resultó imposible contener el llanto", expresó, conmovido, el entrenador en diálogo con el canal oficial del club campeón de la Liga de Campeones de Europa, en el que la pandemia mundial de Covid-19 fue el eje de la charla.

El video que hizo llorar a Jürgen Klopp, realizado por personal sanitario de terapia intensiva que atiende a enfermos de #coronavirus. pic.twitter.com/yMlJwqP40o — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) March 27, 2020

Klopp se dijo emocionado por el valor de médicos, enfermeras y personal sanitario que combaten contra el mal en "primera fila" como el equipo de un hospital inglés que relata sus experiencias cotidianas en el video en cuestión.

"Es increíble lo que están haciendo, realmente increíble. Estas persona no sólo ponen en alma en lo que hacen, sino que además arriesgan sus vidas para ayudar a otras personas y no puedo más que admirarlas y quererlas", aseguró, según la agencia ANSA.