El recuerdo de Georgie Welcome con Kylian Mbappé

Más allá de sus condiciones como jugador de fútbol, nadie puede discutir que Georgie Welcome es uno de los futbolistas más mediaticos de Honduras en los últimos años. Su paso por el Mónaco de Francia, entre otras cosas, es siempre motivo de recuerdo entre medios de comunicación y aficionados.

Hoy en día Welcome milita para el Juticalpa de la Liga de Ascenso, pero tuvo tiempo para recordar su paso por el equipo del principado. En un principio, relató sus sensaciones cuando supo que iba a fichar por un grande de Francia: "A cualquiera, cuando le hablan de Francia, Monaco, uy, es increíble. No sabía qué hacer", expresó.



"Ese día no sabía qué hacer, sentía algo increíble que iba para un equipo grande, los hermanos Palacios me daban consejos para luchar", agregó. Seguido a eso, recordó que en aquel entonces (2011) pudo conocer a un adolecente Kylian Mbappé, que apenas daba sus primeros pasos como profesional. "Ahí estaba Mahamadou Diarra, que venía del Real Madrid, el día que yo llegué, él estaba firmando contrato también", empezó contando.

"Ahí estaba Mbappé, él estaba en la liga de abajo, a veces llegaba a entrenar con nosotros dos o tres veces a la semana, estaba chico. Dos veces me vinieron a traer al hotel, me llevaron al entrenamiento, hablaba con él y con su familia, pero una vez me tocó estar en el cuarto con él. Sí, con Mbappé. Con Mahamadou Diarra también, dos veces", concluyó.