El consejo que le dio Eden Hazard a John Jairo Ruiz cuando fueron compañeros

Por el año 2012, Eden Hazard se encontraba en el Lille de Francia dando sus primeros pasos de su exitosa carrera. El belga se destacaría en el conjunto galo y de ahí pegaría el salto al Chelsea de la Primier League. En ese tiempo tuvo de compañero a un legionario con el que tuvo una gran relación.

Ese centroamericano era John Jairo Ruiz, que pasaba del Saprissa al club europeo. El futbolista tico no llegó a debutar con el primer equipo, pero si compartió vestuario durante seis meses con la estrella del Real Madrid. Sobre su relación con el extremo habló en ESPN Digital y contó que recibió un consejo por parte de él.

"En enero del 2012, estaban en mitad de pretemporada y Eden Hazard todavía estaba ahí. Tuve el privilegio de compartir con él, fue un gran compañero y hablaba mucho conmigo porque era extranjero. Se me acercó mucho, me dio buenos consejos, entonces la experiencia que tuve con él fue muy buena y me ayudó bastante", declaró el actual jugador de Herediano".

Eden Hazard fue compañero de John Jairo Ruiz en el Lille de Francia.

Y agregó: "Que la relación sobrepasara lo futbolístico era complicado por la barrera del idioma, yo iba con muy poco francés y él no hablaba muy bien el inglés y el español tampoco, pero dentro del camerino fue muy buena. La verdad es que ha sido el mejor jugador que vi entrenando, es increíble su calidad como jugador".

Para finalizar, terminó contando lo que aprendió de uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad: "Hazard tiene la particularidad de que va a recoger muchos balones, sabe cómo darse la vuelta rápido, eso me marcó mucho y lo aprendí de él, así poder marcar la diferencia. Lamentablemente, no tuve la oportunidad de jugar con él en un partido, sólo coincidimos en los entrenamientos".