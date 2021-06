La crítica de Fernando Palomo a Cristiano Ronaldo por uno de los patrocinadores de la Eurocopa 2020

Este lunes se vivió una situación bastante particular en la rueda de prensa previa al partido de Portugal contra Hungría de la Eurocopa, en donde Cristiano Ronaldo apartó dos botellas de Coca-cola. Luego de mirarlas de una forma despectiva, agarró una botella de agua y dijo a las cámaras: "Agua. Coca-Cola...", haciendo referencia que lo que se debería hacer es tomar agua. Esto al parecer no gustó para nada a muchas personas, incluyendo a Fernando Palomo.

Por este gesto de Cristiano Ronaldo los números de dicha empresa cayeron en un mínimo de 55.22 dólares por acción. Provocando una caída del 1,6% para la compañía en el mercado bursátil. Además, Coca-cola pasó de valer 242 mil millones de dólares a 238 mil millones. Unas pérdidas totales de 4.000 millones de dólares.

¡Advertencia de Fernando Palomo a Cristiano Ronaldo!

A través de sus redes sociales, el periodista salvadoreño Fernando Palomo criticó este accionar del portugués debido a que es contraproducente para las marcas y los torneos a quienes patrocinan. Recordemos que este mismo gesto con otra empresa la tuvo Paul Pogba, el mediocampista de la Selección de Francia.

Fernando Palomo envió un mensaje a Cristiano Ronaldo

"Sigan retirando patrocinadores de sus conferencias de prensa. La lenta invitación para que las marcas se retiren del juego", publicó Fernando Palomo a través de su cuenta oficial de Twitter. Algunas personas estuvieron a favor y otras en contra, como todo. Lo que sí es cierto es el poder de audiencia de Cristiano Ronaldo en el mundo, sobre todo en las redes sociales.

Cristiano Ronaldo en una entrevista hace unos meses, aseveró que este carácter por su dieta también intenta aplicarlo con su propio hijo, y que cuando este no cumple, le suele molestar al futbolista de la Juventus. "Soy duro con mi hijo. En ocasiones bebe Coca-Cola y Fanta, y come patatas fritas y él sabe que no me gusta", afirmó el portugués.