Edgardo Simovic: "Calix no estaba listo para jugar en México"

En una nota exclusiva para Futbol Centroamérica, el ex futbolista del Marathón, Edgardo Simovic, habló sobre distintos tópicos alrededor del fútbol hondureño. Ahí, aprovechó para elogiar el que para él es un gran trabajo que está realizando Fabián Coito al mando de la selección nacional.





Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su punto de vista en función de otro jugador catracho de la actualidad:. Según el uruguayo, fue un error haberse ido al Atlas de Guadalajara, en donde finalmente no tuvo oportunidad.Esto fue lo que respondió.





"Sinceramente no. Él no había jugado cinco partidos de titular en Marathon, entonces a veces te dicen los directores técnicos que 'yo lo llevé, yo lo hice', pero nunca le dieron confianza de poder jugar una cantidad de partidos seguidos. ¿Como vas a ir a una liga competitiva como México? Tenes que tener a tu espalada una mínima de 30 a 50 partidos como titular", empezó diciendo.

Cristian Calix apareció en la banca en algunos partidos del primer equipo del Atlas, pero nunca alcanzó a debutar.



Seguido a eso, profundizó su punto con el caso de otro hondureño en la Liga MX: "Mira el caso de Denil (Maldonado), yo tengo buena relación con Paulo Pezzolano (director técnico de Pachuca) que conozco de hace muchos años, y hablamos con él y le dije que el fútbol acá es muy diferente, 'no lo podes poner de primera, tenes que mandarlo hasta que esté bien'" reveló.





Finalmente, desveló también la posibilidad que el mismo le presentó al jugador de irse al fútbol europeo ". El me imagino que fue allá con la ambición de jugar ya, y no sé qué habrá pasado que al poquito tiempo lo prestaron a estados unidos. No sé a qué lo llevaron, no entendí ese mal manejo y mala visión la verdad. Él estaba para prepararse unos dos años en Europa, en reservas y aprendiendo", concluyó.