Durísimo: Frank De Boer arremetió contra la cancha del estadio Olímpico

El entrenador neerlandes y exfutbolista de fama internacional, Frank de Boer, criticó duramente el estado del césped del estadio Olímpico de San Pedro Sula, escenario donde el Atlanta United que dirige enfrentó en la noche del martes al Motagua.

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado. El campo es muy difícil para jugar", expresó primeramente el europeo que brilló en los años 90 con el Ajax y el Barcelona. "Queremos jugar nuestro estilo, y con un campo mejor que este podemos hacerlo", estimó.

"No podíamos jugar nuestro estilo, has visto el campo. El balón siempre botaba, por esa razón no hemos dado mucho riesgo para construir desde atrás. En nuestra casa sabemos más sobre nuestro suelo", agregó al respecto.

Sin embargo, también reconoció el nivel de su rival de turno: "Tenemos mucho respeto por Motagua, que han demostrado que son un buen equipo. Hemos jugado con un equipo con más ritmo. Ellos estaban mejor físicamente. Estoy orgulloso con los míos por llevar un buen resultado a Atlanta".