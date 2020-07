Diego Vázquez criticó al gobierno: "Me parece ilógico que sigan cobrando todo"

La pandemia afecta no solo en la salud, sino también en la economía. Para evitar el colapso de los sistemas de salud, el gobierno de Juan Orlando Hernández ha decidio establecer una fuerte cuarentena. La intención es reducir ampliamente el contacto entre personas y así disminuir el número de contagios, que empezó a crecer mucho en el último tiempo. El número total de contagiados es de 26.384 y hay 704 muertos.

Pero más allá de las buenas intenciones del aislamiento social, todo esto termina afectado de manera directa a la economía de las personas. No todos son personal esencial o trabajan desde sus casas y esto les significa no poder generar el dinero necesario para sobrevivir. La crisis económica se empieza a acentuar y parece no haber una manera de ayudarlos por parte del Estado.

Diego Vásquez no está de acuerdo con las medidas que toma el gobierno.

Sobre todo esto opinó Diego Vásquez, entrenador de Motagua, en una entrevista con Diario Diez y terminó criticando al gobierno: "Si vas a tener a la gente tanto tiempo encerrada entonces hay que dispensarla de tantos impuestos, imagina los que tienen pequeñas y medianas empresas en estos momentos cómo hacen para pagarle a sus empleados, me parece ilógico que sigan cobrando todo normal y no te dejan salir a trabajar”.

Comenzamos con otra edición de #AXEMRetro ����: ahora le toca el turno a Diego "La Barbie" Vázquez, ex arquero y actual DT del #Motagua de #Honduras ����, un histórico del fútbol de aquel país. Los invitamos a seguir el hilo ��. pic.twitter.com/vSVCltpiMV — Futbolistas AXEM (@FutbolistasAXEM) May 1, 2020

También se refirió a la cuarentena: "Hay países que lo manejan de diferente. Por ejemplo acá al inicio cerraron todo de golpe y la gente pensaba que se iba a quedar sin alimentos, eso no me parece. En otros países podés salir tres veces por semana y claro, se tiene que ver el cuidado de cada persona. Me parece que una cuarentena tan larga y tan cerrada no es positivo, eso no me parece tan positivo”.

Para finalizar, el argentino reveló lo que no entiende todavía de los datos que se brindan sobre el coronavirus: "Hay una ecuación de las noticias que yo no entiendo. Por ejemplo dan un número de contagiados, llevamos cuatro meses de pandemia y dicen que hay tantos activos, entonces ¿Hay activos que llevan cuatro meses con el virus? Eso no lo alcanzo a entender, no sé si son 20 mil activos y son gente que se contagió desde marzo entonces hace cuatro meses que tienen el virus”.