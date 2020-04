Diego Vásquez respondió a todos los que le llamaron "llorón"

Diego Vázquez generó polémica en el fútbol hondureño cuando dio a entender que Motagua debería coronarse campeón del Torneo Clausura, dada la situación generada por la pandemia de coronavirus, que obligó a frenar la competencia. Muchas voces se levantaron contra las declaraciones del entrenador (Pedro Troglio, una de ellas), quien aclaró sus dichos.

"Yo no lo dije en ese términos, sino que los 27 puntos nos costaron sangre y los que están en esto saben lo que cuesta cada partido, imagínate ganar cuatro clásico: dos a Olimpia y Real España. Con Marathón empatamos, pero esto cuesta mucho. Cada punto cuesta trabajo de todos: técnicos, los jugadores, directivos. Por algo estamos primero", explicó el DT.

Los directores técnicos en uno de los tantos cruces entre Motagua y Olimpia.

Además, le respondió a Pedro Troglio, técnico de Olimpia, quien argumentó que nadie debía ser campeón. "No lo escuché, pero me extraña porque él sabe lo que cuesta ganar cada partido y cada clásico. Nosotros a Olimpia le ganamos los dos clásicos, al Real España también y los 27 puntos nos costaron mucho. No creo que en este caso Pedro piense lo mismo si en el torneo internacional que está jugando se lo anulen o no le den valor para lo que ha logrado hasta el momento", declaró en charla con Diez TV.

Sobre la posibilidad de reanudar el torneo, Vázquez opinó: "Hay que ser solidario y con un mes ya perdimos todo el entrenamiento, la forma colectiva y física que teníamos. Si hay que retomar, hay que realizar una pretemporada y me parece algo ilógico hacerlo para terminar un campeonato".

Y el técnico cerró: "Esto cuesta sangre y quitarle mérito a algo que ya se logró, no me parece lo correcto. Lo demás, pero el mérito está, ya lo demás es opinar".