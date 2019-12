Courtouis le contó a Marca cómo vivió la salida de Keylor del Real Madrid

Desde luego, en el diálogo con Thibaut Courtouis no pasó por alto su relación con el costarricense Keylor Navas, quien al percatarse de que no tendría mayores oportunidades de jugar, prefirió marcharse al París Saint Germain, donde vive un gran presente.

Al parecer Marca titubeó al hacerle la pregunta al belga, pues después de varios interrogantes le dijeron que se la harían “sin más preámbulos”.

Respecto a las dificultades que hubo al inicio de la temporada, con Keylor desde el banco asediando su titularidad, y la tribuna presionando para que fuera el tico el inicialista ante los continuos errores de Courtouis, el diario le preguntó a este si la salida del tico le liberó el ambiente.

“Es más frecuente de lo que parece tener un compañero de vestuario que no es amigo, ¿no es así?”, complementó el medio. La respuesta del ‘merengue’ parece no darle mucha importancia a Navas, como no se la dio cuando se reencontraron en la Champions League.

“Al final es como en la vida. Con algunos tienes más relación y hablas más. Era un compañero y siempre hubo un buen trato entre ambos. A mí no me ha ayudado nada el hecho de que ya no esté. Yo creo que es más que ya no hay ese debate desde fuera, porque desde dentro éramos dos porteros que entrenábamos bien compitiendo, como ahora con Areola que es un magnífico portero. Entonces la exigencia para mí, día a día, no ha cambiado. Pero sí parece que hay menos debate fuera”.

Desde lo personal, Courtouis indicó que siempre ha estado tranquilo. “Porque yo sé cómo entreno y que mi día a día es bueno. Estaba seguro de que, al final, acabarían saliendo las cosas. Ahora estoy contento pero no relajado porque quiero pelear para ganar la Liga, la Champions, la Copa”.

Cabe recordar que muy pronto, luego de su partida hacia París, Keylor Navas se enfrentó con el Real Madrid en la Liga de Campeones. Su balance fue muy bueno, con un triunfo 3-0 en la capital francesa y un empate memorable 2-2, donde el costarricense salió aclamado por el Santiago Bernabéu tras una impresionante actuación.