"Chelís" Sánchez sobre Costa Rica: "Su recambio fue una m... en el 2018"

En una entrevista para Bolavip México, el reconocido ex entrenador José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como el "Chelís", habló sobre distintos temas en relación al fútbol centroamericano, entre otras cosas. El ex DT de Puebla, Tecos, y Veracruz, entre otros, empezó lanzando elogios para los equipos de la región, pero después también tuvo duras críticas.



"Yo insisto que en Centroamérica hay muy buen fútbol, muy mal organizado, lleno de políticas que afectan el fútbol, pero hay muy buenos futbolistas con un estilo propio; el guatemalteco, el salvadoreño, el hondureño, el costarricense, tienen unas características muy propias que se pueden explotar. Seguido, el periodista le preguntó por el gran desempeño de los ticos en el el mundial ante pasado, y aquí fue donde lanzó un dardo directo.











"Fue una gran generación (la de 2014), pero el recambio de 2018 fue una mierda, de esa selección y de todas las de la Concacaf. Como te puedes imaginar a un Estados Unidos como venía a un Estados Unidos que ni fue al mundial", aseguró. Luego de ello, también se refirió a un futbolista hondureño al que dirigió con buen suceso en el 2009 cuando dirigía al Puebla de la Liga MX.



"El Principito. Un gran medio hondureño, me lo trajeron a Puebla, el promotor que me traía todos los jugadores Carlos Hurtado, pero él no tenía donde poner sus jugadores y los ponía en el Puebla, entonces después cuando triunfaban en Puebla los agarraba y los vendía. Ramón triunfó en ese equipo (Puebla) y se lo llevó a Cruz Azul con el profesor Meza y lo vendió en el dinero que quiso venderlo", empezó diciendo.

Seguido a ello, explicó por qué a su criterio, a 'Ramoncito' no se le dieron en el equipo cementeron: "A mí me favorecía porque mi equipo no tenía lana y siempre me traía jugadores que se adaptaban a mí, y Ramón Núñez fue eso. No aprovechó su oportunidad en Cruz Azul, pero no le voy a echar la culpa a él; el técnico no lo pidió, y cuando un técnico no pide a un jugador, ya se jodió la cosa", expresó.



Por último, también reveló que ha recibido ofertas para dirigir a clubes de distintos países centroamericanos, aunque no lo seducen tanto. En cambio, si le llamaría la atención estar con una selección: "De la Liga MX nada. Me hablan equipos de Guatemala, de El Salvador, de Costa Rica, de Honduras, pero ninguna selección. Por alguna selección si iría yo por menos (plata), porque es la ventana para poder ir a un mundial, pero de selecciones no me hablan, me hablan de equipos", concluyó.