Carlos Pavón sacará un libro autobiográfico

En una amena charla desde una transmisión en vivo, Carlos Alberto Pavón habló sobre su largo recorrido como futbolista profesional. Entre anécdotas, su vida actual, y su hasta ahora breve carrera como entrenador, el ex jugador habló largo y tendido con Felipe Faraj, en una entrevista realizada por medio de Instagram.







En la misma, el máximo goleador histórico de la selección nacional de Honduras, reveló uno de sus nuevos proyectos, en el que con toda seguridad logrará emocionar a más de algún aficionado, tanto de Real España, hondureños en general, y distintos hinchas de otros países en los que pudo dejar huella.

Carlos Alberto Pavón Plummer, ídolo máximo del Real España de Honduras.







"En estos días me dediqué a escribir", empezó contando. "Estoy comenzando a hacer mi biografía; es algo que hemos platicado con mi familia y me dijeron que sí, que comenzara; y bueno ya empezamos. De hecho, en Univisión se escribe mucho, porque hay que preparar los partidos, y hasta cayos me están saliendo en las manos", confesó entre risas.







El ex jugador de Real España, Morelia, Celaya, Toluca, Udinese, y Napoli, entre otros, se mostró muy ilusionado con esta nueva idea, aunque todavía no se sabe la fecha en la que sería publicado el libro: "Ahora que tengo la oportunidad, me tomo una o dos horas diarias para hacerlo", concluyó.