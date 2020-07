Bukele contra Rodolfo Parker: "Yo soy tu presidente, y vos un vil criminal"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tuvo fuerte cruce con Rodolfo Parker en Twitter. Todo empezó cuando el mandatario se refirió a las menciones de las que está siendo parte el diputado en España, en relación de la masacre de los Jesuitas.









"El diputado @rodolfo_parker está siendo mencionado en España, en el juicio de la masacre de los Jesuitas, como encubridor del crimen. Secreto a voces durante décadas. Sí, Rodolfo Parker, el que nunca baja su dedo acusador contra el Gobierno. “El ladrón juzga por su condición”, empezó publicando.





El diputado @rodolfo_parker está siendo mencionado en España, en el juicio de la masacre de los Jesuitas, como encubridor del crimen. Secreto a voces durante décadas.



Sí, @rodolfo_parker, el que nunca baja su dedo acusador contra el Gobierno.



“El ladrón juzga por su condición”. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 8, 2020





Seguido a eso, la respuesta de Parker no se hizo esperar: "Por tu condición de Presidente de la República te contesto: no encubrí ni mentí, esas menciones son totalmente falsas y más bien contrarias a la realidad. Aclarado lo anterior, rebajarme a tu nivel como individuo, no quiero", respondió.





Ante esto, el gobernante duplicó la apuesta y respondió con más fuerza todavía: "Pues no te he preguntado nada, para que “contestés”. Pero veamos: Todo el pueblo salvadoreño te desprecia. Tu carrera política existe, gracias a los residuos que te convirtieron en diputado...Y en cuánto a “niveles de individuo”: Yo soy tu Presidente, y vos un vil criminal", concluyó.



Pues no te he preguntado nada, para que “contestés”.



Pero veamos:



Todo el pueblo salvadoreño te desprecia. Tu carrera política existe, gracias a los residuos que te convirtieron en diputado...



Y en cuánto a “niveles de individuo”:



Yo soy tu Presidente, y vos un vil criminal. — Nayib Bukele (@nayibbukele) July 9, 2020