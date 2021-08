Bryan Tamacas se refiere a ofertas de Europa y su continuidad en Alianza

Bryan Tamacas ha sido uno de los puntos fuertes de la Selección de El Salvador durante la Copa Oro 2021. En virtud de ello Diego Henríquez, coordinador de combinados nacionales, había revelado en diálogo con El Gráfico que varios agentes europeos habían posado sus miradas tanto en "Buba" como en otros elementos de La Selecta.

Esto generó incertidumbre en la afición del Alianza, equipo en el que se desempeña Tamacas, por lo que el propio deportista se encargó de esclarecer el panorama en una entrevista con Güiri Güiri al Aire: "Hoy por hoy estoy con Alianza, no tengo ninguna oferta. Ahora estoy con Alianza y quiero la 16, si no viene ninguna seguiré con el equipo donde quiero estar".

Respecto a lo comentado por Henríquez, expresó: "No he tenido la oportunidad de hablar con Diego. Tuve contactos con agentes, pero no fueron los mismos que le preguntaron a Diego. Sí se me acercaron otras personas durante la Copa Oro, pero mentiría si te dijera que son los mismos que le preguntaron a Diego".

Las declaraciones de Bryan Tamacas respecto a su futuro próximo

Ahondando en eso último, señaló que le "escribieron un par de agentes, pero nada concreto o que se pueda dar por seguro". "De mi parte yo quiero volver a tener esa oportunidad para volver a salir. Si Diego Henríquez lo dijo, qué bien, pero en mi caso personal no he tenido ningún contacto directo con ningún equipo", culminó.

Bryan Tamacas y Alianza volverán a la acción este mismo miércoles desde las 3:15 PM, cuando los paquidermos visiten a Chalatenango por la tercera jornada del Apertura 2021 de la Liga Mayor de El Salvador.