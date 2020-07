Bryan Ruiz de regresar a Costa Rica, dio a conocer en qué club jugaría

Transcurrieron dos años y la adaptación de Bryan Ruiz con el Santos en el fútbol de Brasil no terminaron de engranar de la forman en la que el jugador esperaba. Queriendo seguir ampliendo tu trayectoría en el balompié brasileño, el futbolista tico tomó la decisión de rescindir contrato con el equipo y actualmente se presenta como agente libre.

Ante esta situación, comenzó a surgir la pregunta sobre si el jugador estaba dispuesto a regresar al fútbol de su paísm tomando encuenta su actualidad. Duda que despejó él mismo a través de una transmisión por la red social de Instagram donde estuvo en compañia de Keylor Navas, Christian Bolaños y Cristian Gamboa.

Bryan Ruiz (Foto: Twitter Santos)

Debido a la oportunidad, el capitál de la selección mayor de Costa Rica, expuso parte de su pasado cuando durante una época fue aficionado por el Deportivo Saprissa y además, también de la Liga Deportiva Alajuelense; debido a que de niño su abuelo lo hizo ser seguidor del Monstruo.

Bryan Ruiz (Foto: Twitter Santos)

"Yo siendo niño era morado por mi abuelo que ya todos saben es muy saprisista. Pero luego crecí, llegué a LaLiga y ahí me hice manudo de corazón. En este momento pues no sé qué irá a pasar, la verdad. Eso sí, la prioridad a hoy en Costa Rica la tiene la liga. No sé si va a pasar, de verdad no lo sé, pero ellos tienen la prioridad, eso sí”, confesó el jugador tico, dejando claro que de regresar, jugaría para Alajuelense.

Sin embargo, Bryan Ruiz también admitió que el Club Sport Herediano tiene grandes posibilidades de contratarlo, pero por los menos todo tendrá que esperar. El jugador acaba de cerrar una etapa no tan positiva en el balombié de Brasil y luego tendrá la tranquilidad para definir su futuro para continuar su carrera.