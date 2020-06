Bora Milutinovic catalogó como "de otra galaxia" a dos hondureños que dirigió

El exentrenador de la Selección de Fútbol de Honduras en las eliminatorias rumbo a Alemania 2006, Bora Milutinovic, brindó una entrevista por Facebook Live al medio Diario Diez, donde respondió algunas inquietudes e interrogantes, como su dimisión en la Bicolor o cómo recuerda aquel equipo.

"Desgraciadamente no pudimos seguir porque el ambiente desde afuera, alrededor, no fue adecuado", expresó primeramente. "Me dio pena que salí, pero así es la vida, el destino. No me fui por la puerta de atrás, cuando el equipo gana siempre es puerta grande. (...) Me fui triste por no estar con los muchachos que adoraba, pensé en lo que creí que debía hacer y al final todo me dio razón".

Bora Milutinovic al mando de la Bicolor (Foto: David Wong)

En cuanto al plantel, recordó: "Fue un equipo con jugadores humildes, con personalidad. Aunque no fuimos al Mundial fue un equipo extraordinario. Si comienzo a hablar desde el portero, hasta el último jugador... Imagínate que Carlos Pavón no jugaba, que era goleador en su equipo. No era un equipo, era un equipazo".

"Generación de oro", "jugadores de otra galaxia", una selección que tildó de "chulada". Bora Milutinovic se confiesa en exclusiva desde Qatar y revela qué pasó con su salida de la "H" con una plantilla de lujo hace 16 años. https://t.co/V4V28Uv8uU — Diario Diez (@DiarioDiezHn) June 24, 2020

Además, elogió a dos de sus dirigidos: "David Suazo o Amado Guevara eran de otra galaxia". Tras aclarar que fue "feliz con todos los jugadores y cuerpo técnico", indicó: "Pienso que era una generación de oro. En ese Mundial de 2010 había nueve jugadores que jugaron conmigo. Mi equipo era un equipazo. Para mí fue uno de los mejores".

Finalmente, en cuanto a su cautelosa salida del combinado catracho, explicó: "A mí no me gusta hablar. Hablan los resultados, y en todos los países mis equipos han dado buenos resultados".