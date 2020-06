Boniek García confesó cuál es su equipo en Honduras y sorprendió a todos

Cuando se habla de Boniek García se piensa directamente en el Olimpia. El mediocampista de 35 años surgió en el Albo y, pese a que tuvo un importante paso en el Marathón, se lo relaciona directamente con ese equipo. De allí, pudo dar el salto y acomodarse en la MLS en donde juega hace más de 8 años en el Houston Dynamo.

Pero cuando le preguntaron a él sobre a que equipo apoya en Honduras sorprendió a todos con su respuesta. El volante se confesó en una entrevisto con Youtube Ídolos: “Para serte sincero soy de Victoria. Un equipo que está ahora descendido en la Segunda División, pero que estuvo muchos años en la Primera División. Después de Victoria sigo fiel a Olimpia”.

Y agregó sobre la realidad de retirarse en los próximos años vistiendo la camiseta del Albo: "Es bastante complicado porque ya hicimos con mi familia una vida aquí en Estados Unidos y la idea es permanecer aquí. Todo dependerá de mi rendimiento con el Houston Dynamo y que el equipo me siga extendiendo el contrato”.

Boniek está viviendo la última etapa de su carrera y ya empieza a analizar la posibilidad de seguir ligado al fútbol cuando se retire: "Yo quiero seguir viviendo lo que estoy viviendo día a día. No me quiero adelantar a ser técnico de la selección. Primero es seguir disfrutando aquí y después, una vez que me retire, tratar de consolidarme primero aquí. Para empezar me veo en un puesto en la academia si seguimos ligados en lo que es el fútbol”.

El mediocampista catracho ya es un histórico en la Major League Soccer y particularmente en el Dynamo. Sería raro verlo mudarse de ahí para cerrar su carrera en Honduras. Todo indicaría que desde el equipo estadounidense buscan que se retire ahí y después se convierta en entrenador de alguna división menor de la academia de fútbol que tienen.