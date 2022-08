Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 4 de la Bundesliga

Comienza la jornada 4 de la Bundesliga y ya hay un duelo directo entre el primer y el segundo clasificado. El Bayern Munich, que cuenta todos sus partidos por victoria (9 puntos de 9) recibe a un Borussia Monchengladbach que arrancó muy bien el campeonato (7 de 9) y espera dar la sorpresa en el Allianz Arena.

¿Se impondrán los bávaros con rotundidad o el Gladbach tiene algo que decir? Podrás seguir este partido mediante los canales y servicios que te mencionamos a continuación.

Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El duelo estrella de la Bundesliga, Bayern Munich vs. Borussia Monchengladbach, se realizará en el Allianz Arena este sábado 27 de agosto a las 10:30 am hora de Centroamérica (11:30 am hora de Panamá) y podrás seguirlo a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Sky HD

: Sky HD El Salvador : Sky HD

: Sky HD Guatemala : Sky HD

: Sky HD Honduras : Sky HD

: Sky HD Nicaragua : Sky HD

: Sky HD Panamá : Sky HD

: Sky HD Estados Unidos: ESPN+

Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach: ¿cómo llegan los bávaros?

Los bávaros, dueños absolutos de la Bundesliga en los últimos años (han ganado los últimos 10 campeonatos) comenzó la temporada en la misma sintonía que la anterior: venciendo a sus rivales. Suma 3 victorias, con 15 goles a favor y sólo 1 en contra, por lo que es uno de los principales favoritos a revalidar nuevamente el título y sumar una nueva estrella a su consagrado palmarés.

Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach: ¿cómo llega el Gladbach?

El Gladbach, uno de los equipos que siempre pone en aprietos a cualquiera en el torneo ha comenzado muy bien la temporada, pese al empate con el Schalke 04 de la segunda fecha (igualdad 2-2). Lleva 2 victorias y 1 empate, con 6 goles a favor y 3 en contra, lo que lo sitúa en la segunda posición de la tabla, empatado a puntos con Unión Berlín y Mainz 05.

Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach: último partido entre ambos

En 108 enfrentamientos de la Bundesliga, Bayern Munich se ha impuesto 51 veces, el Gladbach en 27 y los otros 30 restantes fueron empates. Pese a esta superioridad de los bávaros en su duelo de la temporada anterior saldrían derrotados en el Allianz Arena, gracias a los goles de Neuhaus (27') y Lainer (31'), que invalidarían el tanto de Lewandowski (18').