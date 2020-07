¡Barrida en el Saprissa! Anunciaron la salida de seis futbolistas

Tras la final ganada por el Saprissa ante el Alajuelense, el Manudo comenzó una importante limpieza en la plantilla. La segunda derrota consecutiva en esta instancia, con el agregado de perder ante el clásico rival, provocó que el club liguista decidiera marcar la salida de muchos futbolistas. Una decisión que fue muy pedida por todos los aficionados y que le están cumpliendo como lo exigen en redes.

Pero la Liga no es el única en hacer una barrida, el Morado también se sumó a esto y anunció la ida de media docena de de jugadores que formaron parte del último campeonato obtenido. El motivo principal sería las finalizaciones de contratos y la necesidad de armar un lugar en el presupuesto para la próxima temporada, que prometen traer jugadores de mucho renombre y de elevado valor económico.

Walter Centeno fue el encargado de decidir quién continuaba en la plantilla.

Los futbolistas que no continuarán para el próximo torneo en el Sapri son los siguientes: Giancarlo Agüero, Yael López, Juan Gabriel Guzmán, Roy Miller, Jaikel Medina y Rodolfo Alfaro. De ellos, el que más partidos jugó fue el primer mencionado que estuvo presente en 17 encuentros, pero que no terminó convenciendo a Walter Centeno. Los demás no superaron los 10 partidos en la última temporada.

Mensaje de nuestro gerente deportivo, Víctor Cordero: "De parte de nuestra institución agradecerles, y darle honor a quien lo merece por defender la camiseta con hidalguía".



Junto al comunicado de sus salidas, Víctor Córdero les dejó un mensaje a los que no continuarán vistiendo la camisa del Morado. El director deportivo fue agradecido con ellos: “De parte de nuestra institución agradecerles, y darle honor a quien lo merece por defender la camiseta con hidalguía”.

Confirmadas estas seis salidas, también lo están las tres llegadas de futbolistas que estaban jugando en el exterior. Las más rezonantes fueron las de Jimmy Marín y Daniel Colindres, dos legionarios ticos que se destacaron acá y también fuera del país. La otra es una gran apuesta y se trata del arribo del argentino Esteban Espíndola, que viene de tener un muy buen rendimiento en el Marathón de Honduras.