Llenó el ojo del Machillo Ramírez: la joya del CAR que podría reemplazar a Santiago van der Putten en Alajuelense

La lesión de Santiago Van der Putten obliga a Alajuelense a mirar hacia adentro en busca de soluciones inmediatas para reforzar su zona defensiva. El club confirmó que el zaguero presenta una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, una noticia que sacude al plantel y abre espacio para que una de las joyas del CAR empiece a tomar fuerza como posible relevo

En ese escenario, un joven talento que ya habría llamado la atención de Óscar “Machillo” Ramírez aparece como una alternativa real para cubrir una ausencia sensible en el equipo rojinegro.

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¿Quién es la joya del CAR que se perfila para suplir la baja de Santiago van der Putten en Alajuelense?

Se trata de Jenzel Aguilar (18 años) quien aparece como uno de los nombres que empieza a tomar fuerza dentro de Alajuelense ante la necesidad de encontrar respuestas en defensa.

El joven zaguero ya había sido subido al primer equipo durante la pretemporada de mediados del año pasado, en un proceso en el que Óscar “Machillo” Ramírez ya tenía injerencia, por lo que no se trata de un desconocido.

Jenzel Aguilar – Alajuelense

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Además, Aguilar llega respaldado por un recorrido reciente que lo puso bajo la lupa del club. Fue parte del equipo U-19 que alcanzó las semifinales de la Copa Santiago, disputada en Brasil, donde incluso fue MVP del partido contra Internacional.

Jenzel Aguilar y su debut con Alajuelense

Recordemos que Jenzel Aguilar ya dio un primer paso importante con el primer equipo de Alajuelense al debutar oficialmente en la serie ante Liberia por el Torneo de Copa.

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Aunque en la ida se quedó en el banquillo, en la revancha tuvo minutos y entró justamente en lugar de Santiago van der Putten, un detalle que hoy toma aún más valor ante la necesidad de encontrar variantes en defensa.

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Más allá de la eliminación manuda, esa aparición le permitió al joven zaguero empezar a sumar experiencia en un escenario oficial y meterse de lleno en la conversación como una alternativa real dentro del plantel rojinegro.

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Jenzel Aguilar y la Selección de Costa Rica

Jenzel Aguilar también tuvo un paso por la Selección Sub-20 de Costa Rica, al ser convocado por Randall Azofeifa para una serie de amistosos ante Estados Unidos.

Aunque en esa oportunidad no sumó minutos, el llamado confirmó que ya venía siendo seguido de cerca a nivel de Selección, un detalle que refuerza su proyección y el perfil de futbolista con futuro que hoy empieza a abrirse espacio dentro de Alajuelense.

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Una fuerte alternativa para el Machillo Ramírez en Alajuelense

En ese contexto, Jenzel Aguilar aparece como una opción que podría ganar peso no solo por la baja de Santiago van der Putten, sino también por la ausencia de Alexis Gamboa, quien se lesionó en la vuelta ante LAFC.

Ante ese panorama, Óscar Ramírez deberá mover piezas para sostener la zaga, y otra de las variantes que podría valorar es retrasar a Aarón Salazar, habitual en la contención, para reforzar la defensa en un momento en el que Alajuelense necesita respuestas inmediatas.

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Datos claves

La baja de Santiago van der Putten obliga a Alajuelense a buscar soluciones internas para recomponer su defensa tras confirmarse su lesión.

para recomponer su defensa tras confirmarse su lesión. Jenzel Aguilar emerge como una de las principales opciones , ya que es una de las joyas del CAR y un futbolista que ya está bien perfilado dentro de la estructura rojinegra.

, ya que es una de las joyas del CAR y un futbolista que ya está bien perfilado dentro de la estructura rojinegra. Óscar “Machillo” Ramírez ya conoce de cerca a Aguilar, por lo que el joven defensor no parte desde cero y aparece como un candidato real para tomar espacio en el primer equipo.