Atlanta United derrotó 1-0 a la Liga Deportiva Alajuelense con un penal discutido

La Liga Deportiva Alajuelense no tuvo el mejor arranque en la Liga de Campeones de la Concacaf 2021. Los pupilos de Andrés Carevic cayeron por 1-0 contra el Atlanta United en el estadio Alejandro Morera Soto, y ahora deberán sacar la casta de campeón como visitantes si quieren clasificarse a la siguiente ronda.

Ambos equipos plantearon una propuesta agradable y ofensiva, pero en el papel el viento empezó a soplar a favor de los manudos a partir de los 43 minutos de juego. El guardameta titular de la visita salió expulsado después de una falta al borde del área tras un anticipo de Marcel Hernández; sin embargo, esto no se vería reflejado en el marcador.

A los 50 minutos de la segunda parte llegaría el primer y único gol del encuentro gracias a lanzamiento penal. Tras una buena jugada de Ezequiel barco por izquierda, el argentino pasó la pelota para George Bello, y este mando un centro potente que, al parecer del árbitro Said Martínez, pegó en la mano de José Salvatierra para decretar tiro desde los 11 pasos.



El mismo fue ejecutado por el que gestó el principio de la jugada. El ex jugador de Independiente de Avellaneda puso la ventaja y la victoria para los dirigidos por Gabriel Heinze con un disparo colocado y rasante; Leonel Moreira se lanzó bien y adivinó el disparo, pero solamente pudo rozar la pelota y no evitar que se colara en el fondo de la red.