Choco Lozano habla de Alex López y lo pide para jugar en España

Gran momento el que están viviendo dos hondureños que juegan fuera de las tierras catrachas. Uno de ellos es Anthony Lozano, que marcó un tanto histórico para vencer por 1 a 0 al Real Madrid por la jornada 5 de La Liga. El Choco recibió elogios de todos los aficionados de su club y, obviamente, de sus connacionales.

El otro que se destaca afuera del país es Alex López. Tras tener unos meses muy complicados, en el que fue uno de los grandes centros de las críticas de los fanáticos de Alajuelense, el mediocampista volvió a recuperar su nivel. Bryan Ruiz lo describió como el jugador con el que más se entiende y hasta le pidió a la dirigencia que haga lo posible para renovarle por un año más su contrato que se vence a finales de diciembre de este año.

Sobre este último, Anthony Lozano decidió salir hablar y lo pidió para jugar en el viejo continente: "Alex López para mí es uno de sus jugadores de los cuales yo me pregunto, ¿cómo es posible que no esté en Europa? Me sorprende que no haya tenido esa oportunidad de venir por aquí y mostrarse. Para mí por ejemplo, en un fútbol español encajaría perfectamente en cualquier equipo de Primera Division. Solo puedo decir cosas buenas".

���� ¡Lozano pide a Alex López para Europa! pic.twitter.com/fhNkzmfkmi — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) October 20, 2020

Y agregó para volver a llenarlo de elogios: "Alex López es un gran amigo y futbolista. Tiene una buena calidad que nadie la puede poner en tela de juicio, como en el último pase o sus remates fuera del área. Para mí es un jugador que ojalá dé el salto y pueda venir a Europa. Ahora que está en Costa Rica que lo disfruten".

Es una gran noticia para Fabián Coito, entrenador de la Bicolor, el presente que están viviendo dos de sus convocados. Honduras necesita de que sus jugadores lleguen con gran nivel de sus equipos para poder repetirlo con su selección. Son casos muy diferentes al Alberth Elis y Jorge Benguché, quienes todavía no se acomodaron en el Boavista de Portugal.