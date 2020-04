Anécdota: "A Costa Rica, nos juntamos nosotros cuatro y le metemos un baile"

En la previa del Mundial de Rusia 2018, la televisión mexicana juntó a 4 de sus mejores exponentes periodísticos para hablar de fútbol, así como del perfil de cada selección candidata a ganar el magno evento. Eran Jose Ramón Fernández, David Faitelson, Luis García, y Christian Martinolli.





En uno de los debates, cada uno ofreció su mirada de acuerdo a los principales candidatos a levantar la Copa, y ahi fue cuando todo comenzó. Primero hablaron de Alemania, asegurando que había ganado una confederaciones que tenía a jugadores importantes como Timo Werner, Draxler, y Mario Gomez, entre otros.



Luis García junto a Christian Martinolli.



Sin embargo, en medio del intercambio de ideas apareció Costa Rica, y no especificamente en un marco de respeto. Los panelistas comenzaron a hablar de Bélgica: 'se dieron el lujo de no traer a Radja Nainggolan', manifestó Martinolli. Aseguraron que los belgas podían ser un caballo negro, pero que deportivamente no estaban a la altura de Brasil, Francia, etc, a pesar de ser un equipo muy poderoso. Y fue ahí donde la sele salió a colación, considerando el amistoso que había perdido contra los dirigidos por Roberto Martínez por 4-1.



"A Costa Rica, nos juntamos nosotros cuatro y le metemos un baile", expresó Luis García, comentarista y ex jugador de la selección nacional mexicana. Ante esto, la respuesta de Christian Martinolli no se hizo esperar: "Cuando se juntan los de la seleccion mexicana no le hacen un baile a nadie", concluyó.



*Frase polémica a partir del 7:50 de video