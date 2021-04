José del Valle resaltó polémica en el penal que le convalidaron a México sobre Honduras en el Preolímpico

Una final apasionante la que se vivió entre la Selección de México y la Selección de Honduras para determinar al nuevo campeón del Preolímpico de la Concacaf que al final terminó por darle esta distinción a los aztecas por la definición del punto penal luego de igualar en los 90 minutos establecidos y posteriormente los 30 minutos de la prórroga. Sin embargo, varios medios comenzar a marcar una presunta polémica en el partido que pudo haber cambiado totalmente la historia del mismo.

Honduras ganando en el marcador (1-0) iba a ver cómo se le iba ese ventaja al minuto (80) del encuentro luego de una presunta falta de José García sobre José Macías. El árbitro no dudó en pitar hacia el punto penal, pero comenzar a surgir las dudas sobre si en realidad hubo un contacto real del hondureño para derribar al mexicano. Hubo muchas repeticiones de la jugada con distintas conclusiones en la opinión pública.

¿Fue penal de José García sobre José Macías?

Para el periodista guatemalteco de ESPN, José del Valle, no solamente no hubo penal sobre José Macías, sino que además resaltó que México en ciertos momentos y episodios, recibe ayudas arbitrales por parte de la Concacaf para beneficiarlo de alguna manera. En esta oportunidad, un penal que no existió de José García, según la opinión de José del Valle, quien se expresó a través de las redes sociales.

En CONCACAF, cuando el partido se complica para Mexico ����, aparecen las ayudas arbitrales. #NoEraPenal — Jose del Valle (@delvalle_ESPN) March 31, 2021

"En CONCACAF, cuando el partido se complica para Mexico , aparecen las ayudas arbitrales", expresó el periodista guatemalteco. Y es que también con la etiqueta #NoEraPenal comenzaron a surgir muchas opiniones respecto a esta jugada. Unos opinaban que sí hubo mientras la otra parte afirmaba que no hubo contacto y que los mexicanos recibieron ayuda por parte del principal del encuentro.

Sin embargo, esta historia no iba a cambiar y el marcador final fue (1-1) con victoria para México sobre Honduras por la vía de los penales con resultado de (5-4) con una gran actuación de las selección catracha que se despidió de la final del Preolímpico con la cabeza en alto y ya piensa en lo que serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.