Este martes, Real Estelí y Alajuelense se enfrentarán en la final de ida de la Copa Centroamericana de CONCACAF 2023. Un duelo histórico para ambos equipos, al cual la Liga llega como favorita por su experiencia en estas instancias. El Tren del Norte, por el contrario, jugará su primera final internacional —y también del fútbol pinolero—, aunque habiéndose consagrado como la revelación del torneo.

Real Estelí vs. Alajuelense: cúando juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Real Estelí recibirá a Alajuelense hoy, martes 28 de noviembre, a las 21:00 horas de Nicaragua, Costa Rica y el resto de Centroamérica (22:00 de Panamá), en el Estadio Independencia. El primer capítulo de la final será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Nicaragua: Star+ y ESPN

Costa Rica: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN El Salvador: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Guatemala: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Honduras: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Panamá: Star+ y ESPN

Los jueces del compromiso de ida serán los canadienses Pierre-Luc Lauzière (árbitro principal), Lyes Arfa (asistente 1), Stefan Tanaka-Freundt (asistente 2) y el estadounidense Rubiel Vazquez (cuarto árbitro).

Historial de Real Estelí vs. Alajuelense: quién ganó más encuentros

En total, Real Estelí y Alajuelense se han visto las caras en siete ocasiones desde 1998, siendo la Liga la ganadora de todos los cruces. Ahora, los nicaragüenses buscarán cortar esa racha negativa tal como lo hicieron en semifinales contra Saprissa, poniéndole fin a un dominio ininterrumpido de seis juegos.

Real Estelí vs. Alajuelense: cómo llega el Tren del Norte

El camino de los estelianos hasta la gran final se basó en romper con los pronósticos gracias a su óptimo funcionamiento colectivo. Terminaron segundos en el Grupo B luego de imponerse a otros campeones de la región: 1-0 a Xelajú, 1-0 Olimpia y 2-0 a FAS. Contra el único que perdieron fue CAI, por 2-1.

Sin embargo, luego de dar el batacazo y eliminar a Saprissa con un 3-2 global, se tomaron revancha de los panameños en semifinales, imponiéndose 1-0 en el Independencia —donde están invictos internacionalmente hace diez años— e igualando 2-2 en el Rommel Fernández para dejarlos fuera.

En el plano local, el cuadro de Otoniel Olivas terminó la fase regular como el líder del Apertura 2023 y clasificó a las semifinales. Recientemente le ganó 1-0 a Walter Ferretti, 3-0 a Managua, 2-0 a Masachapa e igualó 1-1 con Matagalpa gracias al gol in extremis de Bancy Hernández; cotejo en el que alineó un mix de titulares y suplentes.

“No es nada fácil. Nuestro respeto a Alajuelense, uno de los mejores de Centroamérica. Pero cuando entramos a la cancha somos once contra once y en actitud no nos pueden superar. La intensidad que estamos manteniendo es fundamental para contrarrestar a cualquier equipo”, advirtió Olivas.

Real Estelí vs. Alajuelense: cómo llegan los Rojinegros

Los pupilos de Andrés Carevic tuvieron un intenso cierre de mes. Luego de conquistar el Torneo de Copa al derrotar 2-0 a Saprissa, vencieron 2-1 a Puntarenas y perdieron 4-3 ante Guanacasteca pese a contar desde el inicio con varios titulares habituales —la defensa tuvo más variantes, con Guillermo Villalobos y Kenyel Mitchel—.

“No tuvimos un buen partido, tuvimos muchos errores que nos costaron goles (…) Lo importante era cerrar el ciclo, ahora se viene otra etapa”, externó el DT argentino, cuya escuadra terminó acediendo a la fase final como segunda de la Liga Promérica.

Al igual que su rival, la Liga tuvo una gran Copa Centroamericana. Gracias a los triunfos sobre Olancho (1-0), Verdes (3-0), Sporting SM (1-0) y Motagua (5-1), lideró el Grupo D con puntaje perfecto. Rendimiento que mantuvo en la ronda eliminatoria, donde aplastó 6-1 a Cartaginés en el global y derrotó 5-4 en los penales a Herediano tras empatar 2-2 en la ida y en la revancha.

Ahora, el gran desafío será mantener el invicto: “Nuestro equipo tiene una esencia, una idea muy marcada y esta vez no será la excepción. Respetamos al Real Estelí, con todos los méritos de haber llegado a esta final, ha jugado una excelente CONCACAF. Ellos están en su casa, es su fortaleza y nosotros vamos a plantear nuestra estrategia para poder hacer un buen partido”, dijo Carevic.

Real Estelí vs. Alajuelense: último partido entre ambos

Real Estelí y Alajuelense se cruzaron por última vez el 2 de diciembre de 2020, en los cuartos de final de la Liga CONCACAF. Aquel juego, disputado en el Alejandro Morera Soto, terminó en victoria 2-1 de los Rojinegros con goles de Bryan Ruiz (24′) y Alonso Martínez (56′). Para la visita anotó Juan Barrera (44′).

