Este martes, Liga Deportiva Alajuelense y Real Estelí disputarán la final de vuelta de la Copa Centroamericana 2023. Partido al cual el Tren del Norte llega ilusionado con revertir la dura derrota 3-0 sufrida en el Independencia —donde no perdía hace una década a nivel CONCACAF—, mientras que los Rojinegros están a un paso de conquistar su segundo título del semestre y el décimo a nivel internacional de toda su historia.

Alajuelense vs. Real Estelí: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver la final

Costa Rica: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Nicaragua: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN El Salvador: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Guatemala: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Honduras: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Panamá: Star+ y ESPN

Alajuelense recibirá a Real Estelí mañana, martes 5 de diciembre, a las 9:00 p.m. de Costa Rica, Nicaragua y el resto de Centroamérica (10:00 de Panamá), en el Estadio Alejandro Morera Soto. Dicho cotejo será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Los encargados de impartir justicia en la final de vuelta serán los guatemaltecos Julio Luna (árbitro principal), Jorge Ordóñez (asistente 1), Cristian Alvarado (asistente 2) y Mario Escobar (cuarto árbitro).

Alajuelense vs. Real Estelí: último partido entre ambos

El pasado 29 de noviembre, Real Estelí y Alajuelense se vieron las caras por octava ocasión. Sin embargo, pese a ser la revelación del torneo, los pinoleros no lograron derrotar a los Manudos, que ganaron todos los cruces previos y esta vez se impusieron 3-0 gracias a los goles de Joshua Navarro (32′), Michael Barrantes (45’+2) y Freddy Góndola (49′).

El Tren comenzó teniendo la posesión de la pelota, pero no lastimó a su rival. Algo que que sí sucedió tras el último tanto, cuando reaccionó —tarde— y mereció, al menos, descontar. Los ticos, por el contrario, apelaron a su oficio para esta clase de partidos pese a no avasallar a un errático rival: fueron contundentes cuando debieron y se mostraron sólidos en defensa.

Alajuelense vs. Real Estelí: cómo llega la Liga

Después de imponerse en Nicaragua, los dirigidos por Andrés Carevic perdieron 3-0 ante un Herediano que no adoleció la salida de Jeaustin Campos y los superó de principio a fin en la semifinal de ida del Torneo Apertura 2023. Este tropiezo, según Barrantes, los dejó “dolidos, golpeados no podemos estar porque si no se nos puede venir una sorpresa el martes”.

El técnico argentino fue contundente respecto al desempeño de su equipo: “Herediano jugó mejor que nosotros, tuvo más actitud y por eso el marcador como se dio (…) Tenemos que hacer autocrítica, no hemos corrido al 100%, el equipo no compitió a la altura de lo que es una semifinal. A nivel grupal no tuvimos un buen partido, fallamos en todas las líneas”, aseguró.

Si bien la Liga tiene jerarquía en su plantilla como para reemplazar a Johan Venegas, Alex López e Ian Lawrence, los tres futbolistas tienen chances de entrar al menos en la convocatoria para la revancha contra los nicaragüeneses.

Alajuelense vs. Real Estelí: cómo llegan el Tren del Norte

El conjunto de Otoniel Olivas, por otro lado, ha tenido tiempo de descansar y reflexionar luego de perder la primera final. Como terminó segundo en el Apertura 2023, clasificó a directamente a las semifinales, donde se medirá a Managua. Sin embargo, tuvo permiso de la Liga Primera para pasar la ida al domingo 10 de diciembre y enfocarse únicamente en la revancha con la Liga.

Después de viajar a Costa Rica con la baja de Bancy Hernández por expulsión —quien se sumó a los lesionados Henry García, Cristhian Flores y Eweron—, la plantilla se entrenó en las instalaciones de Saprissa con una consigna en común: la fe en la remontada. En principio, deberá marcar 3 goles. Algo que consiguió en la Copa Interclubes de 2004 al eliminar con un 3-3 a Real España.

“No le tenemos miedo a los contextos, ya hemos estado en muchos partidos con casa llena. Donde tenemos que trabajar es en el tema futbolístico. Estamos en una final porque nos hemos caracterizado por el oficio defensivo, esta vez no lo tuvimos. Y después, mejorar de tres cuartos de cancha para arriba, que es una zona tan delicada y el gol que fallamos tanto”, indicó Olivas.

