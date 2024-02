La Selección de Nicaragua tiene cerrado un exigente amistoso con su similar de Perú para el 22 de marzo, en el Estadio Monumental de Lima. El mismo será de vital importancia para los pinoleros ya que, al jugarse en fecha FIFA, podrán contar con sus legionarios y por ende preparase de mejor forma para el inicio de las eliminatorias CONCACAF.

Sin embargo, la realización del fogueo corre peligro. En las últimas horas, en el país sudamericano se desató la polémica cuando los jugadores del ámbito local amenazaron con renunciar a la convocatoria del técnico debutante Jorge Fossati si no se da marcha atrás con la modificación que realizó la FPF (Federación Peruana de Fútbol) en el reglamento de la Primera División.

¿Por qué están al borde de la huelga en Perú?

Lo que sucedió fue que oficialmente se redujo el número de cupos para la inscripción de jugadores en cada club de la Liga 1: como solo se puede registrar a 25 futbolistas mayores de 21 años, siendo 6 de ellos extranjeros, otros tantos se quedaron sin la oportunidad de competir en la máxima categoría y sólo podrían hacerlo en la Liga 2 o la Copa Perú.

“Le hemos hecho saber a la FPF por todos los medios que limitar a 25 o 27 la plantilla va en contra de los estatutos de futbolistas. Creemos que esto parte por hacer respetar los acuerdos establecidos”, dijo Roberto Silva, presidente de SAFAP (Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú), en rueda de prensa.

El apoyo de los referentes de la Selección Nacional

La situación escaló aún más cuando se proclamaron los líderes de la Blanquirroja: Paolo Guerrero, Luis Advíncula (Boca Juniors), Pedro Gallese (Orlando City), Pedro Aquino (Santos), Piero Quispe (Pumas UNAM), Luis Abraham (Atlanta United) y Miguel Araujo (Portland Timbers) le enviaron una carta al presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, en la que le comunicaron su decisión de no asistir a los amistosos con Nicaragua y República Dominicana.

En la misiva dan a entender que, si no cambia la situación, tampoco disputarían la Copa América 2024 o las eliminatorias: “Los futbolistas profesionales del Perú no podemos permanecer indiferentes a las decisiones que vienen tomando como FPF. Estas decisiones no buscan en absoluto el desarrollo de nuestro fútbol y atentan directamente contra nuestro trabajo y futuro, además de irrespetar el Estatuto de Futbolista Profesional del Perú”.

“En ese sentido, los abajo firmantes nos dirigimos a ustedes para comunicarles con la debida anticipación, según establece FIFA en sus reglamentos, nuestra decisión de no ser convocados para integrar la selección nacional absoluta de fútbol a partir del miércoles 31 de enero del 2024. Esta decisión se mantendrá firme hasta que se tomen las acciones correctivas que hemos venido exigiendo de distintas maneras en los últimos meses a través de nuestro gremio -SAFAP- y/o se suscriban acuerdos con ellos”, finaliza el texto.

¿Se cancelaría el amistoso con Nicaragua?

Este desacuerdo, de todos modos, no cancelaría el partido con la Azul y Blanco. Pero los peruanos —que se reunirán en los próximos días con Fossati y miembros de la FPF— presentarían un equipo mermado, aunque con legionarios de nivel. Recordemos además que en la anterior convocatoria, 15 de los citados militaban en la Liga 1 y muchos no estarían en marzo.

Según el medio Líbero, estos serían los futbolistas que militan en el extranjero a llamar: Alejandro Duarte (Alajuelense), Oliver Sonne (Silkeborg), Alexander Callens (Atenas), Renato Tapia (Celta), Marcos López (Feyenoord), Wilder Cartagena (Orlando City), Sergio Peña (Malmö), André Carrillo (Al-Qadisiyah), Gianluca Lapadula (Cagliari), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Bryan Reyna (Belgrano).

