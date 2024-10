Ya es un hecho que José Giacone será el nuevo entrenador del Deportivo Saprissa. El entrenador argentino rescindió su contrato con el Diriangén FC y asumirá en el equipo morado hasta diciembre de 2025. Llega tras la destitución de Vladimir Quesada luego de la derrota ante Puntarenas por 3-2.

“Lo tomo con mucha ilusión porque siempre ha sido uno de mis anhelos dirigir al Deportivo Saprissa. Pasé nueve años maravillosos en esta institución, donde recibí una gran formación y me transmitieron una mentalidad ganadora. Esta nueva oportunidad me llena de emoción y compromiso”, señaló Giacone en sus primeras declaraciones como entrenador morado.

En Diriangén era el vigente bicampeón del fútbol nicaragüense, tras consagrarse en el Apertura 2023 y el Clausura 2024. Además, había ganado el Trofeo de Copa 2024. Antes de viajar a Costa Rica, Giacone le dejó un mensaje con promesa a la afición de Los Caciques.

La promesa que hizo José Giacone a Diriangén FC

Tras confirmarse la noticia de Giacone como el nuevo entrenador del Saprissa, el argentino habló con los canales oficiales de Diriangén antes de despedirse y le dejó una promesa a los aficionados.

“Logramos cosas importantes: dos títulos de liga y uno de copa, lo que me permitió crecer tanto a nivel personal como profesional. Ahora se me ha presentado la oportunidad de dirigir a un equipo muy grande de Costa Rica y debo partir. No es un adiós, es un hasta luego”, confesó Giacone prometiendo que volverá en algún momento.

¿Quién conformará el cuerpo técnico de Giacone en Saprissa?

Con José Giacone como entrenador principal, también llegarán Diego Giacone (hermano) y Víctor Abelenda como asistentes técnicos. Además, Leandro Vilariño será el nuevo preparador físico.