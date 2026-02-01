Gianni Infantino recibe la crítica más feroz por su viaje a Nicaragua: “¿De verdad fuiste a jugar fútbol?”

El 41.º Congreso Ordinario de la Concacaf concluyó este domingo en Managua, con la participación de los 41 presidentes de las asociaciones miembro de la región.

Dicho evento tuvo un matiz histórico al contar, por primera vez, con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien asistió como invitado especial.

Sin embargo, su visita a Nicaragua no pasó desapercibida y terminó generando la crítica más feroz, con cuestionamientos directos por su viaje al país centroamericano.

La critica feroz que recibió Gianni Infantino por su visita a Nicaragua

La visita de Gianni Infantino a Nicaragua desató una fuerte crítica del periodista Joaquín López-Dóriga, quien cuestionó públicamente el trasfondo político del viaje del presidente de la FIFA, subrayando que no se trató solo de “jugar futbol”, sino de acudir a un país señalado de sufrir violaciones a derechos humanos por el actual gobierno.

“¿De verdad fuiste a jugar futbol a Nicaragua? ¿Infantino no condecoró a los sátrapas de los Ortega? ¿Se reunieron con él? ¿Por qué en Nicaragua?”, le expuso el periodista Joaquín López-Dóriga en su cuenta oficial de X.

¿Qué dijo Gianni Infantino mientras estuvo en Nicaragua?

En su mensaje previo al partido disputado en el Estadio Nacional, Gianni Infantino se mostró entusiasta con su visita a Nicaragua, afirmando sentirse “muy feliz” de estar en el país y rechazando la idea de que sea solo una nación de béisbol, al asegurar que “es un país de fútbol como el mundo entero”.

“La verdad es que estoy muy feliz de estar acá en Nicaragua. Me dijeron que era un país de béisbol, pero no es así, es un país de fútbol como el mundo entero. Todo el mundo estamos felices de estar acá porque la gente es muy amable“, comentó Gianni Infantino.

Con esta visita, Infantino volvió a Nicaragua por segunda vez en la historia, luego de su primer viaje al país en 2022, reforzando una presencia que, más allá del discurso futbolístico, no pasó desapercibida en el plano político y mediático.