Hasta el momento, el paso de Marco Antonio Figueroa por la selección de Nicaragua puede catalogarse como fructífero. El entrenador chileno logró los objetivo que se trazó: ascendió a la Azul y Blanco por primera vez a la máxima categoría de la Liga de Naciones de Concacaf tras liderar el Grupo C y, consecuentemente, la clasificó por cuarta ocasión a la Copa Oro.

Si bien faltan meses para que dirija a los centroamericanos en ambos certámenes, "El Fantasma" le brindó unas retadoras declaraciones a DirecTV Sports de Chile. "Me siento un técnico capacitado, exitoso. Hago que mis equipos jueguen bien. Nicaragua juega bien y me tiene sin cuidado lo que digan o dejen de decir. Me da lo mismo que digan que soy chanta (farsante) o malo. Mis logros dicen lo contrario", externó.

"La última copa internacional de la Universidad de Chile fue conmigo y fui despedido sin una razón justa, lo mismo que en Universidad Católica. Mis números en Chile son tremendos, por eso nunca he entendido por qué tanto rechazo hacia mi persona como profesional. En Nicaragua me dejan trabajar, tengo el respaldo de la federación y siempre estamos haciendo algo", se lamentó Figueroa.

Nicaragua por encima de Chile

Marco Antonio Figueroa también habló sobre su postulación para sentarse en el banquillo de Chile, donde el argentino Eduardo Berizzo se encuentra desde mayo de 2022. "Cuando dije que estaba capacitado para dirigir a la Roja me trataron de payaso. Hoy queda demostrado que la selección de Nicaragua juega mejor que la chilena", aseguró el entrenador de 61 años.

Respecto a los Pinoleros, este viernes 14 de abril estarán atentos al sorteo de la Copa Oro 2023 que se realizará en el SoFi Stadium de California, Estados Unidos, desde las 13:00 horas y contará con transmisión de ESPN y Star+. Debido al ránking de Concacaf de marzo, la escuadra nicaragüense quedó el Bombo 3 junto a Honduras, El Salvador y Cuba.