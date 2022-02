La Federación Nicaragüense de Futbol presentó al chileno Marco Figueroa, más conocido como el Fantasma como nuevo entrenador de la Selección Nacional, decisión que fue tomada de manera inesperada, luego que se decidiera destituir al argentino Juan Vita quien hasta hace unos meses había renovado su contrato con el cuadro pinolero.

Figueroa, quien es nacido en Chile pero su formación futbolística tanto como jugador y jugador la hizo en México, ofreció sus primeras palabras como estratega pinolero en donde confirmó que es conocido por su disciplina y esa fue una de las razones por las que fue contratado, además, que es consciente que no es lo mismo dirigir a un club que a una Selección.

“Una de las cosas por las que me trajeron a este país es por mi disciplina para trabajar y armar equipos. Si bien, no soy del agrado de mucha gente en mi país, tengo logros importantes y eso habla un poco de cómo me manejo con los equipos”, dijo el estratega en quien se confía el camino de los pinoleros para la próxima Copa del Mundo.

Acerca del nuevo reto que afrontará en su carrera comentó: “Nunca va a ser lo mismo dirigir un club que una selección, pero siempre uno debe estar abierto a la posibilidad de un buen proyecto, y este proyecto es completo, tener la posibilidad de manejar a los mejores jugadores del país y eso cualquier técnico lo desea”.

La Fenifut dio a conocer hace unos días que iniciaría un proyecto de cara a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México del 2026, se esperaba que este lo encabezara Juan Vita, pero de manera sorpresiva fue despedido y se anunció al chileno Marco El Fantasma Figueroa.