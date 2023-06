Nicaragua estuvo cerca de ganarle ayer a Panamá en un partido amistoso, luego de ir triunfando 2-1, pero los canaleros remontaron y terminaron triunfando 3-2. Marco Antonio Figueroa, técnico de los pinoleros, salió contento con el desempeño de sus jugadores, incluso aseguró que se “le dio cátedra” al rival a pesar de tener a varios jóvenes en su plantel.

“Nicaragua le dio una catedra de futbol a Panamá, tuvimos 70 minutos buenos, hasta que comenzaron a empujar, en el segundo gol fue una falta que no nos cobran, hubo muchos detalles, pero me voy contento con lo que hizo el equipo, porque con un promedio de 24 años les dimos un baile”, dijo Figueroa al finalizar el juego.

Acerca de los aspectos que le gustaron en el compromiso comentó: “Jugamos bien mucha posesión de balón, presión al rival, en el primer tiempo tuvieron una sola, luego hicieron muchos centros, pero claras claras no tuvieron”.

“Quedó demostrado nuestro trabajo, porque en los primeros 45 minutos no le prestamos la pelota, estaban nerviosos, jugadores de 19 – 20 años hicieron un buen trabajo, eso me tiene contento, me voy tranquilo, uno siempre quiere ganar, pero dejamos una buena impresión y vamos por buen camino”, agregó.

“Hay que tratar de hacer el mejor partido para ganar cada uno de los amistosos, pero cuando no se puede hay que tomar en cuenta como se jugó y los errores, nos metieron tres goles de cabeza, fue en lo único que falló Nicaragua, en lo demás fuimos superiores”, finalizó.