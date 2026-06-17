Dónde juegan Uzbekistán vs. Colombia: estadio, capacidad, ciudad y pronóstico del clima

Uzbekistán tendrá su primer partido mundialista en un estadio que carga con medio siglo de historia grande. La selección asiática debutará ante Colombia este miércoles 17 de junio, por el Grupo K del Mundial 2026, en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Uzbekistán y cómo se clasificó al Mundial 2026

Durante la Copa del Mundo, FIFA identifica el recinto como Mexico City Stadium, pero para el fútbol mundial sigue siendo el Azteca: una de las canchas más reconocidas del planeta, sede de finales, goles históricos y momentos que marcaron varias generaciones.

Para Colombia, será un debut con obligación de empezar fuerte. Para Uzbekistán, será un estreno absoluto en la Copa del Mundo. Y para ambos, el escenario no será uno más.

Dónde juegan Uzbekistán vs. Colombia

El partido entre Uzbekistán y Colombia se jugará en la Ciudad de México, capital de México y una de las sedes más emblemáticas del Mundial 2026.

El estadio está ubicado en la zona de Santa Úrsula, al sur de la ciudad. Es un punto histórico del fútbol mexicano y una referencia directa para la selección local, ya que durante décadas fue casa de México y del Club América.

En qué estadio juegan Uzbekistán vs. Colombia

El Estadio Azteca ya fue protagonista en las Copas del Mundo de 1970 y 1986, y en 2026 vuelve a recibir partidos de la máxima cita, entre ellos el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Con eso, se convierte en el primer estadio en ser sede de tres ediciones mundialistas.

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No es un dato menor para el debut de Uzbekistán. El primer partido de su historia en una Copa del Mundo se jugará en una cancha donde fueron campeones Brasil en 1970 y Argentina en 1986.

Capacidad del Azteca para el Mundial 2026

Tras las remodelaciones para el Mundial 2026, la capacidad del Mexico City Stadium se ubica cerca de los 87.500 espectadores.

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Eso lo mantiene entre los estadios más grandes del torneo y como uno de los recintos de mayor capacidad en América Latina.

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Para Uzbekistán vs. Colombia, ese marco puede ser imponente. La selección cafetera suele movilizar mucho público y la Ciudad de México ofrece un escenario cercano para hinchas colombianos que quieran acompañar el debut.

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El factor altura en la Ciudad de México

Además de la historia y la capacidad, el Azteca tiene otro rasgo particular: la altura.

La Ciudad de México se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, un detalle que puede influir en el ritmo del partido, especialmente para selecciones poco acostumbradas a jugar en esas condiciones.

Colombia conoce mejor ese tipo de escenarios por su propia geografía y por las Eliminatorias Sudamericanas. Uzbekistán, en cambio, deberá adaptarse rápido a un contexto físico distinto, en un estadio grande y con mucha presión ambiental.

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Cómo estará el clima para Uzbekistán vs. Colombia

El partido se jugará por la noche en la Ciudad de México, con condiciones relativamente templadas. Para la franja del encuentro se espera una temperatura cercana a los 18°C, con cielo parcialmente nublado.

No aparece, en principio, un escenario de calor extremo. El factor más importante no debería ser la temperatura, sino la combinación entre altura, ritmo de juego y desgaste físico.

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El Azteca es un estadio abierto, por lo que el clima tendrá incidencia directa, aunque la noche mexicana puede ofrecer condiciones favorables para un partido de buen ritmo.

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ver también Uzbekistán vs. Colombia: a qué hora y dónde ver el partido por el Mundial 2026 en Centroamérica

Datos de Uzbekistán vs. Colombia

Partido: Uzbekistán vs. Colombia

Uzbekistán vs. Colombia Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo K

Grupo K Fecha: miércoles 17 de junio

miércoles 17 de junio Ciudad: Ciudad de México

Ciudad de México Estadio: Estadio Azteca / Mexico City Stadium

Estadio Azteca / Mexico City Stadium Capacidad estimada: cerca de 87.500 espectadores

cerca de 87.500 espectadores Altitud: más de 2.200 metros sobre el nivel del mar

más de 2.200 metros sobre el nivel del mar Clima estimado: parcialmente nublado, cerca de 18°C

parcialmente nublado, cerca de 18°C Característica clave: primer estadio en ser sede de tres Mundiales