¿Por qué no juega Richard Ríos hoy en Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026?

El mediocampista de Palmeiras no arranca como titular en el debut de Colombia ante Uzbekistán, siendo reemplazado por Gustavo Puerta.

Colombia debuta ante Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026, en un partido clave para empezar con ventaja en una zona que también comparte con Portugal y República Democrática del Congo. Néstor Lorenzo puso en cancha un equipo con varias de sus figuras, pero con una ausencia fuerte en el once inicial: Richard Ríos.

El mediocampista de Palmeiras no arranca como titular ante Uzbekistán. Su lugar en la mitad de la cancha fue ocupado por Gustavo Puerta, quien acompaña a Jefferson Lerma en una zona central pensada para darle equilibrio al equipo colombiano desde el inicio.

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La decisión de Néstor Lorenzo

La ausencia de Ríos no responde a una lesión ni a una suspensión. Se trata de una decisión táctica de Lorenzo, que en la previa del encuentro ya había dejado abierta la competencia por ese puesto en el mediocampo.

El entrenador argentino explicó su elección y habló de las condiciones de Puerta, el jugador que finalmente fue elegido para iniciar el partido. “Es un volante completo, como lo es Richard Ríos. Tiene marca, juego, buen remate, es dinámico. Nos puede aportar mucho en el terreno de juego”, señaló Lorenzo antes del debut colombiano.

El mediocampista de Palmeiras arranca el partido en el banco de suplentes/ (Getty Images).

Puerta fue elegido por características específicas para este partido, pero sin que eso implique una pérdida de consideración para Ríos. De hecho, Lorenzo lo mencionó en la misma línea de valoración y lo presentó como otro volante completo dentro del plantel.

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El XI cafetero, sin Richard Ríos (Selección Colombia).

Qué lugar ocupa Ríos en el partido

Richard Ríos queda como una alternativa importante para el segundo tiempo. Su ingreso puede darle a Colombia más conducción, recuperación alta y llegada desde segunda línea, especialmente si el partido se abre o si el equipo necesita cambiar el ritmo en la mitad de la cancha.

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En un torneo corto, esa competencia interna puede ser clave: Puerta arranca ante Uzbekistán, mientras que el jugador de Palmeiras espera su momento para aportar durante el desarrollo del encuentro o en los próximos partidos del Grupo K.