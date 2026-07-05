En qué estadio juegan México vs. Inglaterra en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

El estadio más emblemático de México albergará el picante partido entre el Tri e Inglaterra por el boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.

Este domingo 5 de julio, México e Inglaterra se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en un partido que tendrá como escenario el Mexico City Stadium, nombre FIFA del histórico Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México.

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El cruce es uno de los más esperados de toda la ronda. El Tri llega invicto, sin goles en contra y con el impulso de jugar en casa. Los Three Lions, por su parte, aparecen como uno de las candidatas al título y vienen de eliminar a RD Congo en los 16avos.

El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de Brasil vs. Noruega, por lo que el partido en el Azteca no solo puede cambiar la historia mexicana, sino también dejar armado uno de los cruces más fuertes del cuadro.

Dónde juegan México vs. Inglaterra

El partido entre México e Inglaterra se disputará en el Mexico City Stadium, la denominación utilizada por la FIFA en la presente Copa del Mundo. Sin embargo, para los aficionados sigue siendo el Estadio Azteca, el mismo escenario que funciona como símbolo de la selección mexicana.

El estadio está ubicado en la Ciudad de México y es uno de los templos más importantes del fútbol mundial. Fue inaugurado en 1966 y ya recibió momentos históricos de la Copa del Mundo: allí se jugaron partidos de los Mundiales de 1970, 1986 y ahora 2026.

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Durante esta edición, el Azteca volvió a quedar en el centro de la escena. Fue sede del partido inaugural que el equipo del “Vasco” Aguirre le ganó 2-0 a Sudáfrica, recibió otros duelos importantes y ahora tendrá un cruce de eliminación directa con el Tri como protagonista.

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Para México-Inglaterra, el estadio tendrá un peso enorme. No será un escenario neutral en la práctica: la selección mexicana jugará con el respaldo de su gente, en una cancha donde históricamente se siente fuerte y donde la altura también juega su partido.

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Mexico City Stadium, el Azteca y la fortaleza mexicana

El Estadio Azteca es mucho más que una sede mundialista.

Es el estadio donde Pelé levantó la Copa del Mundo en 1970 y donde Diego Armando Maradona marcó dos de los goles más recordados de la historia frente a la selección inglesa en 1986. También es el recinto que convirtió a México en el primer país en tener un estadio presente en tres Copas del Mundo.

Para el Mundial 2026, el estadio fue renovado y adaptado a los estándares de FIFA. Entre las mejoras aparecen nuevos sectores, modificaciones de operación, ajustes de seguridad, modernización de pantallas, sonido, zonas de hospitalidad y una superficie preparada para la exigencia del torneo.

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El dato deportivo también pesa: México llega a este partido sin haber recibido goles en todo el torneo y con una relación histórica muy fuerte con esta cancha. Para Inglaterra, jugar allí significa enfrentar al rival, al público y a una condición física poco habitual, además del peso histórico de aquel partido contra Argentina en el Mundial 86.

Capacidad del Mexico City Stadium para el Mundial 2026

El Mexico City Stadium tiene una capacidad cercana a los 87.500 espectadores para el Mundial 2026.

Ese aforo lo convierte en uno de los estadios más grandes del torneo y en el recinto de mayor impacto del país. Para un partido como el de México contra Inglaterra, el marco promete ser abrumador: una mayoría de aficionados mexicanos, ambiente de eliminación directa y una expectativa nacional que se siente desde la previa.

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El imponente Estadio Azteca, previo al arranque del partido en el que México venció 2-0 a Ecuador. (Foto: Getty)

La ubicación también marca diferencias. El estadio se encuentra a unos 2.240 metros sobre el nivel del mar, una altitud que puede afectar especialmente a selecciones que no están acostumbradas a competir en esas condiciones.

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En la previa, Thomas Tuchel reconoció que la altura era una de las grandes preocupaciones para Inglaterra. Su equipo llegó con pocos días de adaptación y tuvo que preparar el partido no solo desde lo táctico, sino también desde lo físico.

Los partidos del Mundial 2026 en el Mexico City Stadium

El Mexico City Stadium tendrá cinco partidos en el Mundial 2026: tres de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y este partido de octavos de final, que será el último.

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Los partidos programados en esta sede son: