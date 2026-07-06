Si Estados Unidos le gana a Bélgica: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Estados Unidos quiere triunfar ante Bélgica y seguir siendo el único local con vida en la Copa del Mundo 2026.

Estados Unidos tiene una de esas noches que pueden cambiar por completo el pulso del Mundial 2026. El equipo anfitrión enfrenta a Bélgica este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle, con la posibilidad de meterse entre los ocho mejores y transformar su localía en un argumento cada vez más pesado.

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La llave, además, no da respiro. Si el equipo de Mauricio Pochettino elimina a los belgas, su próximo partido será contra una potencia europea: España, que en el primer turno de la jornada dejó en el camino a Portugal.

España, el rival de Estados Unidos si elimina a Bélgica

Si Estados Unidos derrota a Bélgica, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará a España, que le ganó 1-0 a los lusos en el Dallas Stadium, poniéndole punto final al sueño de Cristiano Ronaldo en su última Copa del Mundo con el gol de Mikel Merino al minuto 91.

ver también Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

En ese caso, el desafío sería ante una Roja dinámica, joven y cargada de talento, con Lamine Yamal como una de las grandes caras del torneo, aunque lejos por ahora de su mejor nivel. Sería un duelo de ritmos altos, con el USMNT obligado a sostener intensidad y concentración durante todo el partido.

Cualquiera de los dos caminos pondría al equipo estadounidense ante una oportunidad enorme: ganar y quedar a solo un paso de la final del Mundial que organiza en casa.

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Cuándo jugaría Estados Unidos los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final entre España y el ganador de Estados Unidos-Bélgica se disputará el viernes 10 de julio de 2026.

La bola comenzará a rodar a la 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 2:00 p.m. de Panamá.

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El ganador de esa llave se clasificará a las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Estados Unidos si pasa a cuartos

Si Estados Unidos supera a Bélgica, jugará los cuartos de final ante España en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. Una llave que puede tener un condimento enorme para el local: medirse con una potencia europea en territorio estadounidense y con la chance de seguir haciendo historia.

Datos clave

Estados Unidos enfrenta a Bélgica este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los cuartos de final contra España.

La Roja viene de vencer 1-0 a Portugal.

El partido de cuartos se jugará el viernes 10 de julio de 2026 .

. La sede será el SoFi Stadium , en Los Ángeles.

, en Los Ángeles. El horario será a la 1:00 p.m. de Centroamérica y 2:00 p.m. de Panamá.