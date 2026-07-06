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¿Por qué no juega Rafael Leao en Portugal vs. España por los octavos de final del Mundial 2026?

Rafael Leão quedó afuera del once titular de Portugal para el clásico ibérico ante España, pese a que venía de ser decisivo contra Croacia.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Roberto Martínez sorprende con su decisión.
© Getty.Roberto Martínez sorprende con su decisión.

Portugal y España se enfrentan este lunes por los octavos de final del Mundial 2026. El clásico ibérico se juega en el Dallas Stadium, en Arlington, Texas, y define a uno de los clasificados a los cuartos de final del torneo.

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En la previa del encuentro, una de las decisiones que más llamó la atención fue la ausencia de Rafael Leão en el once inicial de los lusos. El extremo del Milan había sido clave en la clasificación agónica ante Croacia: desde la izquierda, envió el centro que Gonçalo Ramos conectó de cabeza en el minuto 94 para sellar el 2-1 y meter al equipo en octavos.

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¿Por qué no juega Rafael Leão?

La decisión responde a una cuestión táctica del entrenador Roberto Martínez, que optó por modificar el ataque para enfrentar a España y dejó al delantero de 27 años en el banco de suplentes.

El atacante del Milan se queda en el banco de suplentes (Getty Images).

El atacante del Milan se queda en el banco de suplentes (Getty Images).

El movimiento puede ser sorpresivo porque Leão venía de ser decisivo en la jugada del gol de Ramos ante los balcánicos. Aun así, Martínez eligió otro perfil para iniciar el duelo ante una España que suele dominar desde la posesión.

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¿Quién reemplaza a Rafael Leão?

El elegido para ocupar su lugar es João Félix. El atacante aparece desde el arranque en la línea ofensiva junto a Pedro Neto, Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo, en una estructura que mantiene a CR7 como referencia principal, pero busca más asociación por dentro.

João Félix ocupará el lugar en el campo que podría tener Leão (Getty Images).

João Félix ocupará el lugar en el campo que podría tener Leão (Getty Images).

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La presencia de João Félix también marca una apuesta por un jugador más asociativo que Leão. Mientras el futbolista del Milan ofrece potencia, desequilibrio largo y amenaza en campo abierto, Félix puede darle a Portugal más pausa, movilidad entre líneas y conexión con Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo.

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El XI de Portugal vs. España

El once titular confirmado de Portugal para enfrentar a España es: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo.

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