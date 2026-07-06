Cuál es el ranking FIFA de Portugal y cuántos puestos lo separan de España en el Mundial 2026

Portugal se enfrenta a una de España que está encima de ellos en el ranking FIFA. En la cancha se define el clasificado a 4tos.

Portugal llega al partido contra España por los octavos de final del Mundial 2026 apenas por debajo de su rival en el ranking FIFA, en uno de los cruces más parejos y atractivos de la ronda.

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En la actualización previa al Mundial, Portugal aparece en el puesto 5, mientras que España ocupa el lugar 2. Es decir, entre ambas selecciones hay solo 3 puestos de diferencia, con ventaja para La Roja.

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El partido se jugará este lunes 6 de julio en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium. Para Portugal, será una oportunidad de eliminar a una de las grandes candidatas; para España, una prueba para confirmar que su goleada ante Austria no fue un hecho aislado.

Cuál es el ranking FIFA de Portugal

Portugal ocupa el puesto 5 del ranking FIFA, una ubicación que la mantiene dentro de la elite mundial.

El equipo de Roberto Martínez llegó al Mundial con una generación de enorme jerarquía. Cristiano Ronaldo sigue siendo el nombre más fuerte desde lo mediático, pero alrededor aparecen futbolistas de primer nivel como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Vitinha, Nuno Mendes, João Cancelo y Gonçalo Ramos.

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Su camino en el torneo tuvo altibajos. Portugal fue segunda del Grupo K, después de empatar ante Congo y Colombia y de golear a Uzbekistán. Luego eliminó a Croacia en los 16avos con un triunfo ajustado y cargado de tensión.

Cuál es el ranking FIFA de España

España está en el puesto 2 del ranking FIFA, tres lugares por encima de Portugal.

La posición refleja el gran momento de una selección que llegó al Mundial como candidata. El equipo de Luis de la Fuente combina experiencia, control del juego y una generación joven de enorme proyección, con Lamine Yamal como una de las caras más atractivas del torneo.

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En la fase de grupos, España terminó primera del Grupo H con 7 puntos. Después goleó a Austria en los 16avos y recuperó sensaciones justo antes de enfrentar a Portugal.

Cómo llegaron Portugal y España al cruce

Portugal fue segunda del Grupo K y luego eliminó a Croacia en los 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Portugal 1-1 República Democrática del Congo

Portugal 5-0 Uzbekistán

Colombia 0-0 Portugal

Portugal 2-1 Croacia

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España ganó el Grupo H y luego eliminó a Austria.

Sus resultados en el torneo fueron:

España 0-0 Cabo Verde

España 3-0 Arabia Saudita

Uruguay 0-1 España

España 3-0 Austria

Portugal quiere que la diferencia de ranking no pese

La diferencia de 3 puestos favorece a España, pero el margen es mínimo.

Portugal llega como número 5 del mundo y con un plantel capaz de competir de igual a igual contra cualquier selección. La clave será transformar esa jerarquía en una actuación más sostenida que la vista ante Croacia, donde el equipo sufrió más de lo esperado.

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Para Portugal, ganarle a España sería una victoria enorme: eliminaría a la número 2 del ranking, avanzaría a cuartos de final y mantendría vivo el sueño mundialista de Cristiano Ronaldo.

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España busca sostener su condición de candidata

España llega mejor ubicada en el ranking y con mejores sensaciones futbolísticas recientes.

La goleada ante Austria mostró una versión más fluida, agresiva y contundente de La Roja. Sin embargo, Portugal representa una prueba diferente: tiene más experiencia que Austria, más recursos individuales y futbolistas capaces de castigar cualquier error.

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El ranking favorece a España, pero el partido se resolverá dentro del campo. En 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales, la diferencia de tres puestos puede quedar completamente en segundo plano.

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Datos de Portugal vs. España