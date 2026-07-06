¿Quién es el árbitro de Portugal vs. España en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Anthony Taylor

Ya quedó definido el encargado de dirigir uno de los partidos más atractivos de la Copa del Mundo 2026, Portugal vs España.

Anthony Taylor será el árbitro principal del partido entre Portugal y España, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se jugará este lunes 6 de julio en el Dallas Stadium, nombre FIFA del AT&T Stadium.

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La designación pone a uno de los árbitros ingleses más experimentados al frente de un clásico ibérico con enorme carga competitiva. Portugal llega con Cristiano Ronaldo como figura global y con la necesidad de mejorar tras sufrir contra Croacia; España aparece en alza después de golear a Austria.

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Para Taylor, el desafío será conducir un partido de altísima presión: dos selecciones europeas de elite, mucha historia reciente, jugadores acostumbrados a reclamar cada detalle y un boleto a cuartos de final en juego.

Quién es Anthony Taylor, árbitro de Portugal vs. España

Anthony Taylor es un árbitro inglés nacido el 20 de octubre de 1978 en Wythenshawe, Manchester. Es internacional FIFA desde 2013 y dirige en la Premier League, donde se consolidó como uno de los jueces más reconocidos del fútbol inglés.

Su carrera lo llevó a partidos de máxima exposición en Inglaterra y Europa. Dirigió finales nacionales, encuentros de Champions League, Europa League, Eurocopas y partidos de Copa del Mundo. Su perfil es el de un árbitro acostumbrado a ritmo alto, contacto físico y escenarios cargados de presión.

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Entre sus designaciones más importantes aparece la final de la UEFA Nations League 2021 entre España y Francia, además de partidos destacados en torneos UEFA. También tuvo presencia en el Mundial de Qatar 2022, donde formó parte de la nómina de árbitros principales.

Para Portugal vs. España, su nombramiento tiene un condimento extra: Taylor ya tuvo antecedentes fuertes con la selección española, especialmente por el recordado España vs. Alemania de la Eurocopa 2024, marcado por la polémica mano de Marc Cucurella que no fue sancionada como penal.

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Antecedentes internacionales de Anthony Taylor

Anthony Taylor llega a este partido con experiencia mundialista y con actividad previa en el Mundial 2026.

En esta Copa del Mundo ya dirigió dos encuentros antes de Portugal vs. España. Primero estuvo a cargo de Uzbekistán vs. Colombia, por el Grupo K. Luego dirigió Senegal vs. Iraq, por el Grupo I.

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El cruce entre portugueses y españoles será su tercera designación en el torneo y la primera en una fase eliminatoria de esta edición. El salto de exigencia es claro: pasa de partidos de grupos a uno de los cruces más sensibles de los octavos.

Taylor también tiene experiencia previa en Copas del Mundo. En Qatar 2022, dirigió Ghana vs. Corea del Sur y Croacia vs. Bélgica, ambos por la fase de grupos.

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Por qué Portugal vs. España puede exigir al árbitro

El partido puede combinar ritmo, técnica y mucha tensión emocional.

Portugal tiene futbolistas capaces de acelerar en pocos metros, buscar duelos individuales y cargar el área con peso ofensivo. Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão y Gonçalo Ramos pueden generar situaciones donde el árbitro deba leer bien contactos, forcejeos y posibles penales.

España, en cambio, suele buscar el control desde la posesión, la presión tras pérdida y la circulación rápida. Con Rodri, Pedri, Lamine Yamal y Oyarzabal, puede obligar a Portugal a defender muchos minutos cerca de su área y a cortar avances en zonas peligrosas.

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Para Taylor, el criterio será clave. Si permite demasiado contacto, el partido puede subir de temperatura. Si corta en exceso, puede romper el ritmo de dos equipos que necesitan continuidad para imponer su juego.

Portugal juega con el peso de Cristiano Ronaldo

Portugal llega con una carga emocional muy particular.

Cristiano Ronaldo atraviesa su sexto Mundial y cada partido puede ser el último en una Copa del Mundo. Ese contexto aumenta la atención sobre cada jugada en la que participe: faltas cerca del área, duelos aéreos, reclamos y acciones dentro del área española.

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Además, Portugal viene de un cruce ante Croacia en el que el VAR tuvo mucho protagonismo. Por eso, el arbitraje estará bajo la lupa desde el inicio.

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España llega con confianza, pero con antecedentes de tensión

España llega en su mejor momento del torneo.

La goleada ante Austria le dio impulso y confianza a un equipo que había empezado con dudas ante Cabo Verde. Sin embargo, el cruce ante Portugal puede llevarla a un terreno más incómodo, con duelos físicos, transiciones y un ambiente muy distinto al de los partidos anteriores.

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Cuerpo arbitral de Portugal vs. España

El equipo arbitral de Portugal vs. España tendrá conducción inglesa y apoyo alemán en las funciones complementarias.

Árbitro principal: Anthony Taylor (Inglaterra).

Anthony Taylor (Inglaterra). Asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra).

Gary Beswick (Inglaterra). Asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra).

Adam Nunn (Inglaterra). Cuarto árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Felix Zwayer (Alemania). Quinto árbitro: Robert Kempter (Alemania).

Robert Kempter (Alemania). VAR: Bastian Dankert (Alemania).