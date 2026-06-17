Cuál es el ranking FIFA de DR Congo y cómo se clasificó al Mundial 2026

El Congo ha vuelto a las Copas del Mundo y enfrente tiene a una de las grandes favoritas a ganar el Mundial 2026, Portugal.

DR Congo vuelve a una Copa del Mundo después de más de cinco décadas y lo hace con un debut de enorme exigencia: enfrentará a Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo, en la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.

El regreso mundialista de los Leopardos no llegó por el camino directo, sino después de una ruta larga, dramática y cargada de partidos decisivos: Eliminatorias africanas, playoff continental y repechaje intercontinental.

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Cuál es el ranking FIFA de DR Congo

DR Congo ocupa actualmente el puesto 46° del ranking FIFA masculino, una ubicación que lo coloca por debajo de las principales potencias del Grupo K, pero por encima de Uzbekistán.

Ese lugar refleja el crecimiento reciente de una selección que volvió a instalarse entre los equipos más competitivos de África. El equipo dirigido por Sébastien Desabre no llega como favorito, pero sí como un rival incómodo, físico y con futbolistas de experiencia internacional.

El debut ante Portugal será una prueba inmediata. Enfrente estará uno de los candidatos fuertes del grupo, con una generación de enorme jerarquía y con Cristiano Ronaldo disputando su sexto Mundial.

Comparación del ranking FIFA de DR Congo con Portugal y el resto del Grupo K

El Grupo K está integrado por Portugal, Colombia, DR Congo y Uzbekistán. Según el ranking FIFA previo al Mundial, el equipo africano aparece como el tercer seleccionado mejor ubicado de la zona.

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Así están ubicadas las selecciones del grupo:

Portugal: 5°

5° Colombia: 13°

13° DR Congo: 46°

46° Uzbekistán: 50°

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La diferencia con su rival del debut es amplia: Portugal está 41 puestos por encima de DR Congo en el ranking FIFA.

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La distancia también es importante con Colombia, que aparece 33 lugares por delante. En cambio, la comparación con Uzbekistán es mucho más pareja: DR Congo está 4 puestos por encima del seleccionado asiático.

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Cómo se clasificó DR Congo al Mundial 2026

DR Congo se clasificó al Mundial 2026 por medio del repechaje intercontinental, después de haber atravesado también el playoff africano.

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En la primera etapa de las Eliminatorias africanas, terminó segundo en el Grupo B, detrás de Senegal. Su campaña fue muy sólida: disputó 10 partidos, ganó 7, empató 1 y perdió 2, para cerrar con 22 puntos y una diferencia de gol de +9.

Ese segundo puesto no le dio boleto directo, pero sí le permitió seguir con vida en la ruta del playoff africano. Allí, DR Congo superó primero a Camerún y luego eliminó a Nigeria en una final dramática, resuelta por penales después de un empate 1-1.

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Con ese triunfo, los Leopardos pasaron al repechaje intercontinental. En la final de su llave, vencieron 1-0 a Jamaica en Guadalajara, con gol de Axel Tuanzebe en el tiempo extra. Ese resultado selló su regreso a la Copa del Mundo.

El regreso después de 52 años

El Mundial 2026 será la segunda participación mundialista de DR Congo. La anterior había sido en 1974, cuando el país compitió bajo el nombre de Zaire.

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Desde entonces pasaron 52 años sin presencia en la máxima cita. Por eso, la clasificación a 2026 tiene un peso simbólico enorme: no es solo un logro deportivo, sino el regreso de una selección histórica de África al escenario más grande del fútbol.

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El calendario de DR Congo en el Grupo K

Portugal vs. DR Congo: 17 de junio, Houston Stadium

17 de junio, Houston Stadium Colombia vs. DR Congo: 23 de junio

23 de junio DR Congo vs. Uzbekistán: 27 de junio