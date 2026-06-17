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Qué dice la pulsera en memoria de Diogo Jota que usan los jugadores de Portugal en el Mundial 2026

Los jugadores de la selección lusa tomaron una conmovedora decisión en memoria de su ex compañero fallecido en un accidente automovilístico.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

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Portugal no olvida a Diogo Jota.
© Getty ImagesPortugal no olvida a Diogo Jota.

Portugal debuta en el Mundial 2026 ante RD Congo y con un detalle emotivo en sus muñecas. Todos los jugadores lusos llevan una pulsera especial –cubierta por una venda– en homenaje a Diogo Jota, el exdelantero portugués fallecido hace casi un año en un accidente automovilístico.

El brazalete funciona como una forma de mantener presente a Jota dentro del plantel durante toda la Copa del Mundo.

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Cómo es la pulsera que usan los jugadores de Portugal

La pulsera es un brazalete conmemorativo entregado al plantel por el primer ministro portugués, Luís Montenegro, antes del inicio del Mundial.

El diseño incluye tres elementos principales:

  • Los nombres de los jugadores de la selección portuguesa de un lado.
  • El escudo de Portugal en el medio.
  • Una mención especial a Diogo Jota del otro lado.

La intención fue que todos los futbolistas pudieran llevar el mismo símbolo durante los partidos oficiales y honrar la memoria de Diogo Jota.

Nadie en Portugal olvida a Diogo Jota. (Getty Images)

Nadie en Portugal olvida a Diogo Jota. (Getty Images)

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Vitinha explicó la decisión del plantel

Vitinha fue uno de los jugadores que habló sobre la pulsera en la conferencia de prensa previa al debut mundialista. El mediocampista del PSG explicó que el equipo recibió el regalo y que cada jugador podía decidir si quería usarla.

La respuesta fue unánime: todos aceptaron llevarla.

También aclaró que la pulsera cumplía con los requisitos necesarios para ser utilizada en partidos oficiales, por lo que no iba a generar inconvenientes con la normativa de la FIFA.

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Sin embargo, al empezar el partido, todos los jugadores lusos aparecieron con un vendaje en sus muñecas que, se entiende, cubre el brazalete en cuestión.

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