¿Quién es Julian Ryerson, el jugador con el pelo teñido de rosa en Noruega vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

Julian Ryerson sorprendió en el duelo entre Noruega e Inglaterra por los cuartos del Mundial 2026 con un nuevo cambio de look: dejó atrás su rubio habitual y apareció con el pelo teñido de rosa.

En el partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026, a muchos les llamó la atención el look de Julian Ryerson. El lateral vikingo apareció con el pelo teñido de rosa, un cambio radical si se tiene en cuenta que en los partidos anteriores venía luciendo su tradicional rapado rubio.

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Julyan Ryerson se tiño el pelo de un rosa pálido (X).

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¿Quién es Julyan Ryerson?

Julian Ryerson nació el 17 de noviembre de 1997 en Noruega y tiene 28 años. Actualmente juega en el Borussia Dortmund, club al que llegó en enero de 2023 después de su paso por Union Berlin, donde se consolidó en la Bundesliga. Antes, había iniciado su carrera profesional en Viking FK, luego de formarse en el fútbol noruego.

Ante Brasil, Ryerson saltó a la cancha con un look menos llamativo (Getty Images).

En la Selección de Noruega también tiene un lugar ganado desde hace varios años. Debutó en el equipo mayor en 2020 y, desde entonces, se convirtió en una pieza habitual para los escandinavos. Su valor está en la energía, el ida y vuelta y la capacidad para competir en partidos de ritmo alto.

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El look más polémico de Ryerson

El pelo rosa que mostró ante Inglaterra no es su primera apuesta llamativa. Su look más polémico había sido el animal print, un diseño con el cabello decolorado y manchas oscuras, muy parecido a los cortes extravagantes que popularizó Dennis Rodman en la NBA.

Julyan Ryerson se anima a lo que muchos no (Instagram).

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En una Noruega que ya sorprendió desde lo futbolístico en el Mundial 2026, el lateral también encontró la forma de destacar por su imagen: pasó del rapado rubio al rosa y confirmó que, dentro de un plantel bastante sobrio, es uno de los jugadores con más personalidad.