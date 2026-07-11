¿Quién es Anthony Gordon, el extremo de Inglaterra que le sacó el puesto a Marcus Rashford en el Mundial 2026? Dónde juega, edad y carrera

Anthony Gordon aparece otra vez como titular en Inglaterra para un partido decisivo del Mundial 2026.

Anthony Gordon vuelve a ser titular en la Selección de Inglaterra durante el Mundial 2026. El veloz extremo aparece en el once inicial de Thomas Tuchel para enfrentar a Noruega por los cuartos de final, dejando entre los suplentes nada menos que a Marcus Rashford.

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Gordon venía sumando méritos en los partidos anteriores, con dos asistencias en su ingreso ante RD Congo y una actuación importante en la heroica victoria por 3-2 ante México en el Estadio Azteca.

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¿Quién es Anthony Gordon?

Anthony Michael Gordon nació el 24 de febrero de 2001 en la ciudad de Liverpool, Inglaterra. Tiene 25 años, mide 1,83 metros y pesa alrededor de 70 kilos.

Anthony Gordon le ganó la pulseada a Marcus Rashford (Getty Images).

Es diestro y juega principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede moverse por la derecha. Su juego se fundamenta en la velocidad, la presión alta y los ataques al espacio; le gusta recibir abierto por la banda y encarar al lateral rival para obligarlo a retroceder.

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¿Dónde juega Anthony Gordon?

Gordon juega en el FC Barcelona, que acaba de ficharlo desde Newcastle United en una transferencia cercana a los 80 millones de euros. Para las Urracas fue una venta enorme: lo habían comprado desde Everton en enero de 2023 por una cifra cercana a los 52 millones de euros.

Anthony Gordon es flamante refuerzo del Barcelona (Getty Images).

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El atacante británico se fue de St James’ Park con un registro de 152 partidos oficiales defendiendo el uniforme de Newcastle, en los que anotó 39 goles y repartió 28 asistencias.

La carrera de Anthony Gordon

Gordon empezó en Whiston Juniors y luego pasó por la cantera del Liverpool, antes de cruzar a Everton, donde terminó de formarse. En el club de Goodison Park debutó profesionalmente con apenas 16 años, en un partido de Europa League.

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Luego de una cesión en Preston North End, finalmente empezó a ganar continuidad en la Premier League. En un Everton irregular, Gordon fue de los pocos jugadores jóvenes que logró sobresalir.

Anthony Gordon ya daba muestras de su potencial en Goodison Park (Getty Images).

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Su primer gran salto llegó con Newcastle United, donde encontró un equipo mucho más competitivo. Su mejor temporada fue la 2023-24, cuando firmó 11 goles y 10 asistencias en la Premier League.

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También tuvo un paso importante por las juveniles de Inglaterra. En 2023 fue campeón de la Eurocopa Sub-21 y terminó elegido como el mejor jugador del torneo, un antecedente que lo puso definitivamente en el radar de la selección mayor.