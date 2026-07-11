Cuál es el ranking FIFA de Suiza y cuántos puestos la separan de Argentina en el Mundial 2026

La diferencia que separa a Suiza y a Argentina en el Ranking FIFA

Suiza aparece fuera del Top 10 del ranking FIFA, pero llega al partido contra Argentina invicta y después de alcanzar por primera vez en 72 años los cuartos de final de un Mundial.

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En la última clasificación oficial publicada antes del comienzo de la competencia, el seleccionado suizo ocupa el puesto 19. Argentina, por su parte, aparece en la primera posición.

Por lo tanto, existe una distancia de 18 lugares entre ambos equipos. La diferencia favorece ampliamente a la Albiceleste, aunque la tabla todavía no incorpora los resultados conseguidos durante el Mundial.

Cuál es el ranking FIFA de Suiza

Suiza se encuentra en el puesto 19 del ranking FIFA masculino, según la publicación previa a la primera jornada mundialista.

Desde entonces, el conjunto de Murat Yakin consiguió tres victorias, dos empates y una clasificación por penales. Terminó primero en su grupo, eliminó a Argelia y dejó afuera a Colombia sin haber perdido ningún partido.

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La siguiente actualización oficial está programada para el 20 de julio, un día después de la final. Allí quedará reflejado el efecto de la actuación suiza y de los resultados obtenidos frente a selecciones con mejor puntuación.

La mejor posición histórica de Suiza fue el tercer puesto. La más baja fue la 83ª y su ubicación promedio desde la creación de la clasificación ronda el lugar 28.

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Cuál es el ranking FIFA de Argentina

Argentina ocupa el primer lugar, exactamente 18 posiciones por encima de Suiza.

El seleccionado sudamericano llegó al torneo como líder de la tabla y campeón vigente. En el Mundial ganó sus cinco encuentros y marcó 14 goles antes del cruce de cuartos.

La mejor posición histórica de Argentina es, precisamente, la primera. Su registro más bajo fue el lugar 24 y su promedio desde la creación del ranking es la quinta ubicación.

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Cómo llegaron Suiza y Argentina al cruce

Suiza se quedó con el primer lugar del Grupo B después de sumar siete puntos. En la fase eliminatoria venció a Argelia y posteriormente superó a Colombia mediante una tanda de penales.

Sus resultados fueron:

Suiza 1-1 Qatar.

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina.

Suiza 2-1 Canadá.

Suiza 2-0 Argelia.

Suiza 0-0 Colombia: victoria suiza por 4-3 en los penales.

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Argentina ganó el Grupo J con puntaje perfecto. Después necesitó una prórroga para eliminar a Cabo Verde y posteriormente superó a Egipto en los octavos de final.

Sus resultados fueron:

Argentina 3-0 Argelia.

Argentina 2-0 Austria.

Argentina 3-1 Jordania.

Argentina 3-2 Cabo Verde .

. Argentina 3-2 Egipto.

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Suiza busca reducir la distancia dentro del campo

La diferencia de 18 posiciones presenta a Argentina como favorita desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, la campaña suiza muestra una selección difícil de superar.

El equipo europeo solo recibió tres goles en cinco encuentros y mantuvo el arco invicto durante los 210 minutos disputados en la fase eliminatoria. Además, encontró respuestas ofensivas en diferentes jugadores: Johan Manzambi, Breel Embolo, Ruben Vargas, Granit Xhaka y Dan Ndoye aportaron goles durante el torneo.

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Suiza también llega con la confianza de haber ganado una definición por penales. Gregor Kobel fue determinante contra Colombia y confirmó su importancia dentro de una estructura que concede pocas oportunidades.

Argentina pretende confirmar su condición de número uno

Argentina respaldó su posición en el ranking con cinco victorias consecutivas. El equipo de Lionel Scaloni mostró capacidad para controlar encuentros, pero también debió resolver situaciones complejas ante Cabo Verde y Egipto.

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La Albiceleste anotó al menos dos goles en todas sus presentaciones. No obstante, recibió cuatro de sus cinco tantos en contra durante los dos partidos eliminatorios, un dato que puede ofrecerle oportunidades a Suiza.

El historial también favorece al equipo sudamericano. Antes de estos cuartos, ambas selecciones se habían enfrentado siete veces: Argentina consiguió cinco triunfos y los otros dos encuentros terminaron empatados. Suiza todavía no logró vencerla.

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Datos de Argentina vs. Suiza