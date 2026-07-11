¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de João Pinheiro

El portugués João Pinheiro fue designado para dirigir el partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Será su tercera actuación en la competencia y la primera con la Selección Argentina.
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Pinheiro tiene 38 años y participa de su primera Copa del Mundo de mayores. Su nombramiento para uno de los partidos más importantes del torneo confirma su crecimiento dentro del arbitraje europeo.
Quién es João Pinheiro, el árbitro de Argentina vs. Suiza
João Pedro Silva Pinheiro es árbitro internacional desde 2016. Antes de llegar al Mundial acumuló experiencia en la liga portuguesa, la Champions League, la Europa League, la Conference League y diferentes competencias de selecciones.
Uno de sus nombramientos más importantes fue la Supercopa de Europa 2025 entre Paris Saint-Germain y Tottenham. También actuó como cuarto árbitro en la final de la Champions League 2024-2025.
Su primera Copa del Mundo comenzó con dos designaciones en la fase inicial. El encuentro de cuartos será, por lo tanto, su debut en una ronda avanzada del torneo.
El equipo arbitral de Argentina vs. Suiza
- Árbitro: João Pinheiro, de Portugal.
- Asistente 1: Bruno Jesus, de Portugal.
- Asistente 1: Luciano Maia, de Portugal.
- Cuarto árbitro: Drew Fischer, de Canadá.
- VAR: Guillermo Pacheco, de México.
El antecedente de João Pinheiro con Suiza
Pinheiro ya dirigió a Suiza durante este Mundial. Fue el árbitro del triunfo por 4-1 sobre Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos.
En ese encuentro mostró tres tarjetas amarillas y expulsó al defensor bosnio Tarik Muharemović. La tarjeta roja se produjo cuando el partido todavía estaba abierto y precedió a tres de los cuatro goles suizos.
El antecedente es favorable para el equipo de Murat Yakin: consiguió una victoria amplia y terminó aprovechando la superioridad numérica en el tramo final.
Su primera designación con Argentina en el torneo
El portugués no había arbitrado a Argentina en sus cinco presentaciones anteriores del Mundial 2026. El encuentro en Kansas City será su primer contacto con el conjunto de Lionel Scaloni dentro de esta edición.
Su otra designación previa fue Canadá 1-0 Sudáfrica. En ese compromiso mostró dos tarjetas amarillas y no tuvo expulsiones.
¿Es un árbitro que muestra muchas tarjetas?
En sus dos primeros encuentros del Mundial, Pinheiro exhibió cinco amarillas y una roja.
El promedio de 2,5 amonestaciones por partido no indica una tendencia especialmente elevada. Sin embargo, la expulsión en Suiza-Bosnia muestra que no duda en aplicar una sanción mayor cuando considera que la acción lo requiere.
El contexto de los cuartos puede llevarlo a intervenir con mayor frecuencia. Argentina y Suiza cuentan con mediocampistas intensos, defensores acostumbrados al contacto y delanteros capaces de forzar infracciones cerca del área.
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Datos de João Pinheiro
- Nacionalidad: portuguesa.
- Edad: 38 años.
- Árbitro internacional desde: 2016.
- Mundiales de mayores: 2026.
- Designaciones anteriores en el torneo: dos.
- Partidos dirigidos: Suiza 4-1 Bosnia y Canadá 1-0 Sudáfrica.
- Tarjetas en esos encuentros: cinco amarillas y una roja.
- Antecedente más importante: árbitro de la Supercopa de Europa 2025.
- Experiencia adicional: cuarto árbitro de la final de la Champions League 2025