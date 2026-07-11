Por qué no juega Cole Palmer en Inglaterra vs. Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

La ausencia de Cole Palmer en los Tres Leones fue una de las grandes sorpresas en este Mundial 2026.

Este sábado, Inglaterra se juega uno de los partidos más importantes de su historia en la Copa del Mundo. El combinado de los Tres Leones se enfrenta a Noruega por los cuartos de final, una instancia que le ha sido esquiva en varias oportunidades.

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Para este Mundial 2026, Thomas Tuchel tomó la decisión de dejar afuera de la lista de convocados a uno de sus mejores jugadores. Cole Palmer, que fue campeón del Mundial de Clubes 2025 en territorio norteamericano, no fue parte de la nómina.

El delantero del Chelsea no pudo participar de las Eliminatorias por diferentes lesiones, pero era un habitual convocado en los compromisos de Inglaterra. De hecho, alcanzó a ser titular en el único juego que su físico le permitió contra Andorra.

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La reacción en Inglaterra ante la no convocatoria de Cole Palmer

Cuando se supo que no iba a estar, los medios y aficionados ingleses criticaron duramente al entrenador alemán. Palmer es uno de los mejores jugadores de su generación y está llamado a liderar a la selección en el futuro. Actualmente tiene 24 años.

Además de Palmer, Tuchel tampoco incluyó en la lista a Phil Foden, otro de los grandes jugadores que tiene la nueva camada de los Tres Leones. El del Manchester City jugó el Mundial de Qatar 2022 cuando sumaba 22 años, pero se quedó sin su oportunidad en esta edición.

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El 11 de Inglaterra para enfrentar a Noruega