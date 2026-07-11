Dónde juegan Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026: estadio, ciudad y características

El partido de Argentina y Suiza se disputará en uno de los escenarios más grandes del Mundial.

Argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026. El partido tendrá como escenario el Kansas City Stadium, denominación adoptada por la FIFA para el estadio conocido habitualmente como GEHA Field at Arrowhead Stadium. El ganador avanzará a las semifinales y se enfrentará con Noruega o Inglaterra.

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¿En qué estadio juegan Argentina vs. Suiza?

El partido se disputará en el Kansas City Stadium. Aunque la ciudad comparte su nombre con el vecino estado de Kansas, el recinto se encuentra del lado de Missouri, dentro del Truman Sports Complex.

Fuera de la Copa del Mundo, el escenario es conocido como GEHA Field at Arrowhead Stadium. La FIFA utiliza una denominación sin marcas comerciales durante el torneo y estableció una capacidad de 69.045 espectadores para su configuración mundialista.

¿Cómo es el estadio donde juegan Argentina y Suiza?

Arrowhead es un estadio completamente abierto. No tiene techo fijo ni retráctil, por lo que tanto el campo como una parte importante de las tribunas quedan expuestos a las condiciones climáticas.

El recinto fue inaugurado en 1972 y es la casa de los Kansas City Chiefs, uno de los equipos más reconocidos de la NFL. Su capacidad habitual es de 73.426 personas, pero la distribución de asientos, espacios de prensa y zonas operativas reduce ese número durante el Mundial.

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Una de sus características principales es la cercanía de las tribunas con el terreno. El diseño en forma de cuenco concentra el sonido y convierte al estadio en uno de los ambientes más intensos del deporte estadounidense.

Un estadio reconocido por el ruido de sus tribunas

Arrowhead posee un récord Guinness por haber registrado el mayor nivel de ruido en un estadio deportivo al aire libre. La marca fue de 142,2 decibeles y se produjo el 29 de septiembre de 2014, durante un partido de la NFL entre Kansas City Chiefs y New England Patriots.

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En aquella jornada, los Chiefs ganaron 41-14 y el público superó la marca que pertenecía al estadio de los Seattle Seahawks. El registro ayuda a explicar por qué el escenario es considerado uno de los más difíciles para los equipos visitantes.

El estadio también atravesó una remodelación importante finalizada en 2010. Las obras modernizaron las áreas para espectadores, los accesos, los sectores de prensa y diferentes espacios internos sin modificar su identidad exterior.

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Qué partidos se jugaron en el Kansas City Stadium durante el Mundial 2026

Kansas City fue elegida para recibir seis encuentros: cuatro correspondientes a la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y el cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos.

Martes 16 de junio: Argentina 3-0 Argelia, por el Grupo J.

Argentina 3-0 Argelia, por el Grupo J. Sábado 20 de junio: Ecuador 0-0 Curazao, por el Grupo E.

Ecuador 0-0 Curazao, por el Grupo E. Jueves 25 de junio: Túnez 1-3 Países Bajos, por el Grupo F.

Túnez 1-3 Países Bajos, por el Grupo F. Sábado 27 de junio: Argelia 3-3 Austria, por el Grupo J.

Argelia 3-3 Austria, por el Grupo J. Viernes 3 de julio: Colombia 1-0 Ghana, por los dieciseisavos de final.

Colombia 1-0 Ghana, por los dieciseisavos de final. Sábado 11 de julio: Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final.

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Argentina ya conoce el estadio porque comenzó allí su participación mundialista con una victoria sobre Argelia. Suiza, en cambio, tendrá su primera presentación en Kansas City.

¿Cómo estará el clima para Argentina vs. Suiza?

El pronóstico para el horario del partido anticipa una temperatura cercana a los 30 grados, con cielo mayormente despejado. Hacia las 9:00 p.m. se esperan alrededor de 28 grados y para las 10:00 p.m. la marca podría descender a 27.

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Al tratarse de un recinto sin techo, las condiciones exteriores tendrán incidencia directa. El calor inicial y una posible prórroga pueden aumentar la exigencia física, aunque la temperatura debería disminuir durante la segunda mitad.

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Datos de Argentina vs. Suiza

Partido: Argentina vs. Suiza.

Argentina vs. Suiza. Instancia: cuartos de final del Mundial 2026.

cuartos de final del Mundial 2026. Fecha: sábado 11 de julio de 2026.

sábado 11 de julio de 2026. Estadio: Kansas City Stadium / GEHA Field at Arrowhead Stadium.

Kansas City Stadium / GEHA Field at Arrowhead Stadium. Ciudad: Kansas City, Missouri.

Kansas City, Missouri. Capacidad mundialista: 69.045 espectadores.

69.045 espectadores. Próximo rival del ganador: Noruega o Inglaterra.

Noruega o Inglaterra. Semifinal: miércoles 15 de julio en el Atlanta Stadium