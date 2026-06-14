El partido entre Alemania y Curazao por la Copa del Mundo tendrá como silbatero a un juez que hará historia para su país: Jalal Jayed.

Jalal Jayed es el árbitro principal del partido entre Alemania y Curazao por el Grupo E del Mundial 2026, que se disputa este domingo 14 de junio en el Houston Stadium.

La designación tiene un valor especial para el arbitraje africano y, sobre todo, para Marruecos. Jayed hará su estreno como árbitro principal en una Copa del Mundo y encabezará una terna con fuerte presencia marroquí, acompañado por Zakaria Brinsi y Mostafa Akarkad como asistentes.

Quién es Jalal Jayed, el árbitro de Alemania vs. Curazao

Jalal Jayed es un árbitro marroquí nacido el 23 de marzo de 1987. Integra la lista internacional de la FIFA desde 2019 y llega al Mundial 2026 como uno de los jueces africanos seleccionados para dirigir en la fase de grupos del torneo.

Para Jayed, será una prueba de máxima exposición: dirigir a un campeón del mundo en su estreno y, al mismo tiempo, controlar el debut absoluto de una selección que llega cargada de emoción.

Su debut como árbitro principal en un Mundial

El cruce entre Alemania y Curazao marcará el debut mundialista de Jayed como árbitro principal. Aunque ya cuenta con experiencia internacional, una Copa del Mundo representa otro nivel de presión, exposición y exigencia.

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La FIFA suele utilizar este tipo de designaciones para árbitros que llegan con respaldo competitivo, pero que también necesitan confirmar su capacidad en el escenario más grande. En ese sentido, el duelo inaugural del Grupo E aparece como una oportunidad clave para Jayed.

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Un hito para el arbitraje marroquí

La designación de Jayed tiene un significado especial para Marruecos. Será uno de los árbitros que representen al país en el Mundial 2026 y su presencia se suma a una tradición corta, pero importante, dentro del arbitraje marroquí en Copas del Mundo.

Antes de él, nombres como Said Belqola y Mohamed Guezzaz ya habían ocupado un lugar en el arbitraje mundialista. Belqola, además, quedó en la historia por dirigir la final del Mundial de Francia 1998 entre Brasil y Francia.

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Su recorrido antes del Mundial 2026

Jayed empezó su camino en el arbitraje dentro del fútbol marroquí y fue creciendo hasta consolidarse en la Botola Pro, la primera división de Marruecos. Con el paso de los años, sumó experiencia en partidos de alta tensión local y luego dio el salto al plano internacional.

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Desde su ingreso a la lista FIFA en 2019, participó en competencias africanas y torneos juveniles, incluidos partidos de la Copa Africana de Naciones, la CAF Champions League, la CAF Confederation Cup y el Mundial Sub-20 de 2025.

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Ese recorrido le permitió ganar rodaje fuera de su país y competir por un lugar dentro del panel arbitral mundialista.

El cuerpo arbitral de Alemania vs. Curazao

Árbitro principal : Jalal Jayed

: Jalal Jayed Asistente 1 : Zakaria Brinsi

: Zakaria Brinsi Asistente 2 : Mostafa Akarkad

: Mostafa Akarkad Cuarto árbitro : Abongile Tom

: Abongile Tom VAR : Hamza El-Fariq

: Hamza El-Fariq AVAR: Nicolas Gallo

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