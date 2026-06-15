¿Quién es el árbitro de Irán vs. Nueva Zelanda en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de César Ramos

César Ramos impartirá justicia en su tercera Copa del Mundo. Debutará este lunes, en el duelo entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles.

César Arturo Ramos Palazuelos es el árbitro principal de partido entre Irán y Nueva Zelanda, correspondiente al Grupo G del Mundial 2026, que se disputa este lunes 15 de junio en el SoFi Stadium.

El mexicano llega a esta designación como uno de los jueces latinoamericanos con mayor recorrido internacional. No se trata de un debutante mundialista: ya dirigió en las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022, por lo que este será su tercer Mundial.

Quién es César Ramos, el árbitro de Irán vs. Nueva Zelanda

César Ramos nació hace 42 años en Culiacán, Sinaloa. Su camino en el arbitraje profesional comenzó en 2008, cuando debutó en la Segunda División de México, y desde entonces fue escalando hasta consolidarse como uno de los jueces más reconocidos de Concacaf.

Es árbitro FIFA desde 2014, una condición que le permitió ganar presencia en torneos internacionales y recibir designaciones de peso fuera del fútbol mexicano.

ver también En qué ciudad y estadio juegan Irán vs. Nueva Zelanda: capacidad y pronóstico del clima

Su experiencia mundialista es una de sus principales credenciales. Ramos ya estuvo en Rusia 2018 y en Qatar 2022, y ahora vuelve a aparecer en la Copa del Mundo para dirigir el cruce entre Irán y Nueva Zelanda.

La semifinal de Qatar 2022, su antecedente más fuerte

El momento más importante de César Ramos llegó en la anterior Copa del Mundo, cuando dirigió la semifinal entre Francia y Marruecos.

Publicidad

Publicidad

Esa designación fue una señal fuerte de respaldo. Una semifinal mundialista queda reservada para árbitros con jerarquía, confianza del panel FIFA y capacidad para manejar partidos de enorme presión.

En total, Ramos dirigió cuatro partidos en Qatar 2022, una cifra que reforzó su lugar dentro del grupo de árbitros de mayor consideración internacional.

Publicidad

Un árbitro con recorrido en torneos grandes

Además de sus participaciones mundialistas, César Ramos acumuló experiencia en torneos como la Copa Oro, la Copa de Campeones de la Concacaf, las eliminatorias mundialistas, Copa América, Mundial de Clubes o incluso la Saudi Pro League. Ese camino lo convirtió en una referencia del arbitraje de la región.

Publicidad

El partido entre Irán y Nueva Zelanda lo encuentra en una etapa de madurez, con suficiente recorrido para manejar un debut mundialista donde los dos equipos necesitan empezar sumando.

Publicidad

La terna arbitral de Irán vs. Nueva Zelanda